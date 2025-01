Le Carnaval de Gentilly poursuit ses activités

La Ville de Bécancour et le Carnaval de Gentilly ont procédé à la traditionnelle levée du drapeau pour la 56e édition du Carnaval. Pour l’occasion, la mairesse de la Ville de Bécancour, Lucie Allard, Bonhomme et la présidente de l’édition 2024-2025, Valérie Beaudet, ont hissé le drapeau du Carnaval, à l’avant de l’hôtel de ville. Il y flottera donc jusqu’à la fin des festivités, soit le 15 février 2025.

C’est sous le thème Plaisir – Bonheur – Festivités que se tient cette année l’événement populaire et rassembleur du secteur Gentilly.

« Le succès du Carnaval de Gentilly repose sur l’implication des nombreux bénévoles et la participation de la population année après année. D’ailleurs, jusqu’à maintenant, nous avons eu la chance de compter plus de 1 000 personnes, adultes et enfants, participant à l’ensemble des activités automnales. Il est important pour moi de remercier tant les membres du comité que les citoyens, car sans tous ces gens, le Carnaval n’en serait certainement pas à sa 56e édition. Au fond, le but premier d'une organisation comme la nôtre est d'offrir du divertissement à la population pendant les longs mois d'hiver, et ce, dans le plaisir, le bonheur et la festivité ! », lance la présidente, Mme Valérie Beaudet.

De son côté, la Ville de Bécancour est fière qu’un événement aussi porteur que le Carnaval de Gentilly se tienne sur son territoire. « Après 56 ans, la renommée du Carnaval de Gentilly n’est plus à faire ! Cet événement rassembleur fait partie de l’ADN de Bécancour et rayonne au-delà du secteur de Gentilly. Il représente un incontournable attendu année après année par les gens d’ici. Par ailleurs, l’année 2025 revêt un caractère bien spécial puisque cette 56e édition se déroulera en marge du 60e anniversaire de la Ville de Bécancour. J’invite l’ensemble de la population bécancouroise à participer aux activités carnavalesques », mentionne Mme Lucie Allard, mairesse de la Ville de Bécancour.

Du plaisir jusqu’en février !

Après neuf activités réalisées cet automne, la programmation du Carnaval de Gentilly se poursuit en ce début d’année avec 10 événements qui rejoignent plusieurs publics et qui touchent à des intérêts très variés :