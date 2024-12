Le Festival Au son du Moulin / Blues et Gin de retour pour une 5e année

Le Moulin Michel annonce que le festival « Au son du Moulin / Blues et Gin » sera de retour pour une 5e année du 18 au 20 juillet 2025. Juste à temps pour en faire un cadeau de Noël, les passeports sont maintenant en prévente.

Au fil des ans, le festival « Au son du moulin / Blues et Gin » a fait sa marque dans le circuit. Chaque année, les festivaliers sont de plus en plus nombreux à se déplacer à Bécancour pour profiter du site et de la programmation musicale et gourmande. Ils sont également de plus en plus nombreux à provenir de l’extérieur de la région, classant maintenant l’événement comme une attraction touristique pour la MRC de Bécancour et le Centre-du-Québec. L’édition 2024 a connu encore une augmentation marquée de festivaliers.

Les amateurs de blues, de gin et des micro-distilleries sont donc déjà invités à se procurer leurs passeports à tarif réduit, comme il est possible de le faire depuis déjà 3 éditions, avant même que la programmation ne soit dévoilée. D’année en année, les retombées locales du festival sont toujours de plus en plus importantes, provoquant également un nombre croissant de nuitées dans les établissements de la région.

Programmation de fin d’année au Moulin Michel

Les célébrations du 250e anniversaire tirent à leur fin, mais de grands événements sont encore au calendrier. Le Marché de Noël Desjardins bat son plein pour encore deux fins de semaines avec plusieurs activités familiales à l’horaire. Le 15 décembre, les artistes en herbe pourront venir créer gratuitement des cartes en linogravure et des choux en fleurs séchées. Le 22 décembre, les petits se mettront dans l’ambiance des Fêtes avec le spectacle gratuit de Mandolyne. Finalement, l’équipe du Moulin Michel passera le flambeau des célébrations à la Ville de Bécancour qui souligne son 60e anniversaire en 2025 avec une journée familiale le 29 décembre : tire sur la neige, promenades en poney et rallye photo.

Pour souligner le solstice d’hiver, DJ The Jammin Kid fera danser le public sur la terrasse le 21 décembre. L’événement se tiendra à l’intérieur en cas de mauvais temps. La tâche de clôturer l’année en danse et en chanson revient à Yves Lambert qui viendra faire swinger la compagnie les 29 et 30 décembre.

L’équipe du Moulin Michel tient à remercier la cinquantaine de bénévoles qui s’implique dans la réalisation de cet événement, Le soutien de nos partenaires Nouveau Monde Graphite, la Caisse Desjardins de Gentilly-Lévrard- rivière du Chêne, la Ville de Bécancour, la MRC de Bécancour, Loisirs Bécancour, le Carnaval de Gentilly et Transport de personnes de la MRC de Bécancour assure la tenue de ces festivités, devenues tradition depuis 5 ans.