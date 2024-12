Uni-Recycle organise le premier Écla-Temps Des Fêtes

Les têtes d'affiches de la troisième année du Festival Générations de Nicolet sont le groupe Papa Roach et la chanteuse québécoise, Charlotte Cardin. L'événement aura lieu du 18 au 20 juillet 2025. Le groupe venant de la Californie, Papa Roach ont fait la chanson iconique ‘’Last Resort’’ qui a marqué plusieurs générations et a vendu plus de 30 ...