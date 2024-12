Une 21e année pour le marathon d'écriture «  Écrire ça Libère  »

Ce samedi, 7 décembre, aura lieu pour une 21e année, le Grand Martahon d'écriture, organisé par Amnistie Internationale de Trois Rivières dans le cadre de la campagne internationale Écrire ça Libère.

Il s'agit du plus grand événement mondial en faveur des droits humains. Chaque année, des personnes du monde entier écrivent des millions de messages de solidarité et d’espoir à des personnes injustement incarcérées ou persécutées.

À Trois-Rivières, les participants sont attendus de 10h30 à 16h30, à la Bibliothèque Aline-Piché. Cette activité se déroule quelques jours avant la Journée internationale des droits de la personne.

Mentionnons que grâce à ces lettres, entre 2000 et 2020, 129 des 167 personnes pour qui Amnistie Internationale a proposé des interventions, ont été libérées, un taux de réussite de 75 %.

Cette activité s’adresse aux personnes de tous âges.

En 2024, Amnistie réclame justice pour neuf personnes et groupes qui font preuve de courage pour défendre leurs droits. Des défenseurs Wet’suwet’en du droit à la terre, criminalisés et harcelés par la Gendarmerie royale du Canada pour leur opposition à la construction d’un gazoduc sur leur territoire ancestral non cédé, une militante et professeure de remise en forme saoudienne condamnée à 11 ans d’emprisonnement en raison de ses gazouillis et de photos partagées sans son abaya encourageant l'émancipation des femmes de son pays, un avocat vietnamien inculpé de faux chefs d’accusations dans le but d’arrêter son militantisme en faveur d’un environnement plus sains pour sa population sont parmi les citoyens et groupes à qui le public peut écrire un mot d’encouragement.

Une lettre peut parfois changer une vie. C’est le principe fondateur d'Écrire, ça libère, la campagne mondiale de rédaction de lettres d’Amnistie internationale et l’action la plus suivie à l’échelle planétaire en matière de droits humains.

Amnistie Internationale est un mouvement mondial réunissant plus de 10 millions de personnes qui agissent pour que les droits fondamentaux de chacun et chacune soient respectés. Nous sommes financés par des membres et ne recevons aucune subvention. Nous sommes indépendants de toute idéologie politique, de tout intérêt économique et de toute religion.

À Trois-Rivières, le groupe d’Amnistie internationale se réunit le troisième lundi de chaque mois, à 19h dans les locaux de COMSEP.