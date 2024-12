Un montant de 32 500$ récolté lors de la 25e Encan d’œuvres d’art de La Fenêtre

Le Centre d'immersion aux arts, La Fenêtre a récolté un montant de 32 500$, lors de son 25e encan d'oeuvres d'art annuel, ce dimanche le 1er décembre, au Pavillon St-Arnaud, à Trois-Rivières.

Un total de 70 acheteurs ont misés généreusement sur près de 125 œuvres d’art via un encan silencieux et encan à la criée ayant pour encanteur Claude Bolduc. Ce soutien financier est capital pour la poursuite des activités de cette école d’art de Trois-Rivières unique au Québec.

Sous la présidence d’honneur de Réal Boisvert, artiste-peintre, et Claude Brouard, président de l’entreprise Innovations Voltflex, cette 25e édition de la principale levée de fond de l’organisme est organisée en appui à son offre d’ateliers d’art adaptés aux besoins des personnes vivant avec des difficultés fonctionnelles à Trois-Rivières et dans toute la Mauricie. Présentant des expositions et des spectacles et réalisant des sorties culturelles, l’organisme a pour mission l’inclusion sociale des participants de ses ateliers d’art par les arts et la culture. En 2024, plus de 300 personnes handicapées ont bénéficié des services de l’organisme.