Concert de Noël des Petits Chanteurs de Trois-Rivières

Les Petits Chanteurs de Trois-Rivières offriront deux représentations de leur concert de Noël dans la plus grande tradition britannique, en recréant le « Christmas service » tel qu’il est annuellement pratiqué à Westminster Abbey (Londres), King’s College (Cambridge) ou New College (Oxford).

La lieutenante-gouverneure du Québec, Manon Jeanotte sera présente pour le premier de ces concerts, qui aura lieu le 14 décembre 2024 prochain en la Cathédrale Holy Trinity de Québec à 15 h . Sa présence témoigne de l'intérêt suscité par les productions des Petits Chanteurs de Trois-Rivières, et de leur rayonnement largement au-delà de nos frontières trifluviennes. Rappelons en effet que les Petits Chanteurs de Trois-Rivières sont l'une des Maîtrises les plus anciennes et les plus réputées de toute l'Amérique.

Ce même concert sera donné à Trois-Rivières pour deux dates exceptionnelles :

- Dimanche 15 décembre en la Cathédrale de l'Assomption de Trois-Rivières à 14 h 30

- Samedi 21 décembre au Sanctuaire Notre-Dame du Cap de Trois-Rivières à 14 h