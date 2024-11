Spectacle de musique Au cœur du vent de CARAVANE Chez Mel & Nico Autour d'un café

Le vendredi 20 décembre, un spectacle de musique ancienne et traditionnelle aura lieu Chez Mel & Nico Autour d'un café à Saint-Élie-de-Caxton, afin de célébrer le Solstice d'hiver.

Les portes ouvriront à 18 h 30, et il sera possible de commander à boire et manger jusqu'à 19 h 45, puis le spectacle Au coeur du vent de CARAVANE est attendu pour 20h.

Sur la musique du harpiste-flûtiste et luthier Sylvain Chiasson, ayant fabriqué ses instruments qu’il joue simultanément, Sarah Barbieux partage un répertoire unique de chants traditionnels sépharades et de mélodies celtiques, entrelacé de plusieurs poèmes tirés de son livre De la Source au Soleil, recueil de poésie édité aux Éditions de l’Exil. Ils ont plus de 40 produits artistiques, 100 créations originales et plus de 6 000 prestations à leur actif, depuis 1980.

Ils sont lauréat du Prix de création en arts de la scène - Arts Excellence - Conseil de la Culture 2004 et Prix d’interprétation des arts de la scène - Arts Excellence - Culture Mauricie 2008.

Pour réserver votre billet au coût de 15 $, appelez au 819-221-2023.