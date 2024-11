TALK en tête d'affiche du festival de musique et manèges ÉNERGIK

Pour la toute première édition du festival de musique et manèges ÉNERGIK de Shawinigan, qui se déroule du 12 au 14 juin, l'artiste TALK sera la tête d'affiche. Le spectacle aura lieu le 13 juin.

Organisé par Shawifestival, le festival aura une section avec manèges, jeux gonflables, trampoline géante afin de combler les familles. Le côté écoresponsable sera mis de l’avant sur le site. Des passes pour les trois jours sont actuellement disponible sur le site Internet de l'évènement.

Les cinq membres qui forment l'organisme, sont vraiment satisfaits de créer cet évènement annuel, aligné aux valeurs qui sont chères à la Ville de Shawinigan ainsi que les citoyens qui y habitent. Ils croient vraiment que les gens vont s’approprier le festival ÉNERGIK et y seront fiers à leur tour. Cette première édition deviendra certainement une tradition, selon leurs dires.

Le chanteur TALK à Shawinigan

Depuis quelques années, le chanteur ontarien s'est taillé une place de choix auprès de la population québécoise, grâce à son attachement pour la Belle province. Il est l'un des artistes canadiens les plus écoutés avec plus de 1,5 million d’auditeurs mensuels sur Spotify.

TALK a obtenu le prix Révélation de l'année en 2024 aux prix Juno et sa chanson Run Away to Mars a atteint la première place du Billboard en 2023.

« Nous sommes vraiment plus qu’excités d’annoncer ce premier artiste que tous les festivals du Québec voulaient avoir en 2025! Nous sommes honorés qu’il ait accepté de venir jouer à Shawinigan! Il est au sommet, actuellement, et nous croyons qu’il rejoint toutes nos valeurs pour cet événement! », souligne Mikaël St-Cyr, directeur et président du Festival Énergik.