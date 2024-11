Journée portes ouvertes au Conservatoire de musique de Trois-Rivières

Il y un an, « le follow et les lumières » se sont fermés pour Karl Tremblay, iconique chanteur du groupe Les Cowboys fringuants, qui a marqué le Québec, la francophonie et plusieurs générations. En ce 16 novembre, nous célébrons le premier anniversaire de son décès, et bien qu’il ait chanté ces mots dans la chanson « La Fin du show », du dernier ...