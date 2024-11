Des activités festives au Musée des Ursulines de Trois-Rivières

Le Musée des Ursulines de Trois- Rivières propose aux visiteurs et aux familles, des activités qui sauront plaire aux petits comme aux grands. Les 7 et 8 décembre, les familles, ayant des enfants entre 2 et 6 ans, sont invitées à piéger les lutins taquins du Musée.

Chaque année, des lutins taquins viennent en cachette au Musée pour y jouer quelques tours avant de repartir au pôle Nord. Cette année ne fait pas exception et les lutins sont plus coquins que jamais. Ils ont décidé de vous mettre au défi, non seulement de les retrouver, mais aussi de réussir leurs défis d’hiver préférés.

Finissez l’activité en beauté avec un bricolage hivernal que vous pourrez rapporter à la maison!

Le Musée des Ursulines vous propose un parcours autonome intérieur et familial, avec supervision d’un guide-animateur.

L’activité est offerte sous formule de départs à heure fixe, au coût de 5 $ plus taxes, et elle prend environ 1 heure à compléter. Veuillez réserver en ligne.

Réservation obligatoire à : https://lepointdevente.com/billets/mutrnoel2024

Horaire des Fêtes

Durant la période des Fêtes, le Musée demeure ouvert pour vous accueillir. Toutefois, il sera fermé du 23 au 26 décembre, puis les 27,28 et 29, les portes ouvrent de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h. Les 30 et 31 décembre et le 1er et le 2 janvier, ce sera fermé.

Retour à l'horaire régulier le 3 janvier.