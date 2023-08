Télé-Québec présentera un nouveau jeu télévisé pour valoriser la langue française

Un nouveau jeu télévisé destiné à un public familial et visant à valoriser la langue française prendra l'antenne de Télé-Québec à compter de l'hiver prochain.

L'émission intitulée «La langue dans ma poche» sera animée par l'animatrice Anaïs Favron et par l'auteur-compositeur-interprète Mike Clay.

Québec a annoncé lundi une somme de près de 5 millions $ pour soutenir la production qui comptera 52 épisodes de 30 minutes répartis jusqu'en décembre 2025. Le projet comportera aussi un volet éducatif pouvant servir dans les écoles.

«C'est une entente extrêmement importante pour la promotion du français dans notre univers culturel», a soutenu le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, en conférence de presse.

«Il se fait toutes sortes de choses en francophonie. On peut écouter des choses d'ailleurs, des choses traduites. Mais on n'est jamais si bien servi que par soi-même. (...) Ça fait quelque chose qui nous ressemble et qui nous rassemble davantage», a-t-il ajouté.

Diffusée une fois par semaine, l'émission mettra en vedette deux duos différents formés par un jeune âgé de 10 - 16 ans et un adulte. Ces équipes vont s'affronter dans des jeux variés portant sur le français.

«Par exemple, il y a des jeux autocorrecteurs où on va jouer sur des messageries textes où il y a un mot qui a été changé. Il faut trouver lequel et le corriger. Il y a des jeux sur des proverbes et des expressions», a expliqué Mme Favron.

Selon la présidente-directrice générale de Télé-Québec, Marie Collin, les jeux télévisuels représentent un «genre attractif pour plus qu'une génération». Le télédiffuseur public souhaite répéter le succès du jeu questionnaire scientifique «Génial!» qui est présenté depuis 14 ans sur ses ondes.

Le tournage doit commencer cet automne. Télé-Québec recherche d'ailleurs des participants qui peuvent s'inscrire à lalanguedansmapoche.telequebec.tv.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne