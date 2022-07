Prix remis par Socan pour Laura Niquay artiste originaire de la Mauricie

La fondation SOCAN annonce que Laura Niquay, artiste bien connue de Trois-Rivières, remporte cette année le Prix de l’auteure-compositeure autochtone TD.

Niquay recevra un prix en argent de 10 000 $ ainsi que des opportunités de développement pour la suite de sa carrière.

L'artiste attikamek est honorée pour ses chansons Moteskano' et Nicto Kicko, deux œuvres qui font découvrir son univers folk-grunge énergisant.

« Je suis honoré de recevoir ce prix, merci à la Fondation SOCAN et à la TD, et félicitations à tous les artistes reconnus pour leur talent incroyable », s'est exprimée Laura Niquay.

Créé en 2018, le Prix de l’auteur-compositeur autochtone TD de la Fondation SOCAN souligne le talent exceptionnel d’une ou d'un artiste d’origine autochtone, tous genres confondus.

« Nous sommes fiers de nous joindre à TD pour célébrer Laura Niquay », a affirmé la directrice générale de la Fondation SOCAN, Charlie Wall-Andrews.

Des mentions honorables de 1 000 $ sont également remises à Anyma, LJ Tyson, Jayli Wolf- Saulteau, Shane Ghostkeeper et Kristi Sinclair et en reconnaissance de l’excellence de leurs œuvres.

« Ce prix constitue une importante partie des efforts que la Fondation SOCAN et la TD déploient pour encourager, célébrer et promouvoir les créateurs de musique Autochtones », a-t-elle souligné.



Un jury objectif

Des centaines de demandes de participation au concours ont été adressées à la Fondation SOCAN par des auteurs-compositeurs de tous genres confondus à travers le pays.

Les lauréates et lauréats ont été sélectionnés par un jury composé d’artistes Autochtones bien connus et des leaders de l’industrie parmi lesquels siégeaient des représentants des Premières Nations, des Métis et des Inuits.



« Félicitations à Laura Niquay pour le Prix de l’auteure-compositeure TD » a exprimé Uma Venkataramaiah, Gestionnaire Sénior, Philantropie du Canada, Durabilité et responsabilité sociale des entreprises, Groupe Financier Banque TD.

« Nous sommes très fiers de continuer notre collaboration avec la Fondation SOCAN et d’honorer la contribution musicale et culturelle des artistes issus des communautés Autochtones. Via La promesse TD Prêts à agir, nous cherchons à mettre en lumière le parcours professionnel des artistes émergents », a-t-elle expliqué.

La remise de ce prix spécial est rendue possible par la participation de TD Prêts à agir.



Des oeuvres uniques

Durant son enfance, Laura Niquay écoutait souvent les airs de guitare classique que jouaient les membres de sa famille dans la petite communauté de Wemotaci en Mauricie et elle s’est elle-même mise à gratter la guitare et à composer des chansons.

Elle se distingue par des chansons écrites dans sa langue maternelle, l’atikamekw, qu’elle interprète d’une voix à nulle autre pareille.

Encensé par la critique, son dernier album a été peaufiné durant une période de plusieurs années en collaboration avec son complice Simon Walls et réalisé par l’équipe à Musique Nomade. Le résultat final est une œuvre multidimensionnelle aussi lumineuse que complexe.

« Ma force provient de mes racines puis des enseignements de ma mère et des aînés. Avec ma musique, je veux encourager les Atikamekw et les membres des communautés autochtones à être fiers de qui ils et elles sont et à suivre le chemin de leurs ancêtres », a confié Laura Niquay.

Ses prestations scéniques en compagnie de six autres artistes sont festives et émotives. Son public se laisse chaque fois emporter par ses rythmes et par son authenticité d’artiste.

Laura Niquay se veut nomade du temps présent et une force tranquille, se taillant une place au coeur du paysage musical du Québec contemporain.

« Pour moi, la transmission, par la musique, de notre langue aux jeunes générations est primordiale », a-t-elle souligné.

Grâce à la collaboration de Shauit, Anachnid, lauréat du Concours de l’auteur-compositeur autochtone TD 2019, RedTails Spirit Singers, Gotta Lago, Eadsé, Kanen et Soleil Launière, la diversité des voix autochtone éblouit.