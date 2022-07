Lancement d'une plateforme web dédiée aux maisons ancestrales

Culture des Chenaux annonce que la plateforme en ligne, intitulée Patrimoine des Chenaux, permettant de mieux orienter les propriétaires de maisons ancestrales est maintenant fonctionnelle.

Il s'agit d'un moteur de recherche sur les styles de maisons, proposant un guide de rénos ainsi qu’un lexique des termes techniques en architecture ancestrale font partie des sections principales.



Le projet est mené en collaboration avec l’agence Madison Web.

Ayant pour but d’outiller les propriétaires quant à la rénovation ou à la restauration de leur demeure, il s’agit du site web le plus complet en son genre.

Les utilisateurs peuvent y naviguer afin d’obtenir des informations liées à leur maison ancestrale afin de la préserver le mieux possible.



De plus, une section Foire aux questions a été mise à disposition pour répondre aux interrogations les plus fréquentes, telles que la règlementation régissant les rénovations des maisons ancestrales ou les programmes de financement disponibles.



Rappelons que la MRC des Chenaux a récemment annoncé son programme d’Aide à la restauration patrimoniale.

Toute personne intéressée à naviguer sur la plateforme Patrimoine des Chenaux peut se rendre à l'adresse patrimoinedeschenaux.ca