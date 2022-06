Un documentaire sur les dessous du Festival Nöktanbul

L’équipe du Festival Nöktanbul a présenté le documentaire « En coulisse » tourné avec l’équipe de Nous.TV Mauricie pour mettre en lumière les dessous de leur événement d’Halloween participatif.

« Le documentaire suit des membres du projet dans les étapes menant à sa réalisation et présente les raisons qui amènent le festival à être aussi mobilisateur au sein de la population », souligne le communiqué du festival. On y rencontre entre autres les bénévoles : Emmanuelle scénariste, Suzy comédienne et Antonio charpentier, qui y expriment les défis et les plaisirs de leur rôle au sein du projet.

« Notre noyau de bénévoles assidus grandit chaque année. C’est que le projet met leurs talents de l’avant et que chacun vit au cours de celui-ci des moments d’accomplissement. Lorsque j’ai discuté avec l’équipe de Nous.TV Mauricie de la création de ce documentaire, il était clair qu’il devait être un espace pour reconnaître tous ces talents », exprime Anne-Renaud Deschênes, directrice artistique du Festival.

Dans le documentaire, on peut voir le montage des décors, la préparation des comédiens, des extraits de réunions et des images de visiteurs qui profitent des activités du festival.

De plus, le Festival Nöktanbul a remporté le prix Intelligence collective 2022 remis par Espace Muni. Ce prix vise à récompenser les initiatives qui ont mis à profit les forces vives de leur milieu afin de parvenir au mieux-être de la collectivité.

« Nous travaillons dans un bel esprit de co-création et ce prix vient nous encourager dans notre approche interorganisationnelle », souligne Stéphane Rouette, le directeur loisirs et culture de Batiscan.

Le Festival Nöktanbul, fondé par les Loisirs de Batiscan, est un événement communautaire participatif qui met en valeur les arts vivants et visuels dans une ambiance tantôt insolite, tantôt féérique.