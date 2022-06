Le public peut admirer la collection Hommage au Saint-Laurent

La collection Hommage au Saint-Laurent, acquise pour 140e anniversaire du Port de Trois-Rivières, sera exposée au Musée Pierre-Boucher de Trois-Rivières gratuitement jusqu’en février 2023.

Les amateurs d’art et toute la population pourront participer à une rencontre privilégiée avec les artistes le 29 juin, dès 14 h. Les créateurs de ces toiles magnifiques, Gérard Boulanger, Yvon Lemieux, Raymond Quenneville, Robert Roy et Yvon St-Aubin seront sur place pour échanger avec les visiteurs, raconter le périple ayant mené à la création de la collection et répondre à toutes leurs questions.

« Il s’agit d’une occasion unique de connaître les nombreuses histoires qui se cachent derrière la création de la collection. Chaque tableau s’inscrit dans un voyage de milliers de kilomètres échelonné sur une période de cinq ans. Il nous fera plaisir d’accueillir et de partager avec tous ce magnifique séjour sur les rives du fleuve Saint-Laurent », ont exprimé les artistes dans le communiqué diffusé par e Port de Trois-Rivières.

« Nous sommes extrêmement fiers que la collection que nous avons acquise en 2019 soit maintenant accessible à tous. Elle est d’une richesse incalculable et c’était une priorité pour nous qu’elle puisse être admirée par le plus grand nombre de gens possible », a souligné monsieur Gaétan Boivin, président-directeur général du Port de Trois-Rivières.

Durant cette exposition, le Port est également heureux de présenter des objets historiques liés à ces activités. En fouillant dans ses archives, grâce à la collaboration du Musée maritime du Québec et du Musée Pierre-Boucher, le Port permettra aux visiteurs d’avoir accès à des documents anciens répertoriant les opérations du Port au début des années 1900.

Les visiteurs pourront voir des photographies jamais vues du public, une ancienne corne de brume, une maquette de bateau créée par monsieur Paul Jourdain, petit-fils de Louis-Napoléon Jourdain qui a fait construire le premier élévateur à grain du Port, et bien d’autres objets inédits.

La collection Hommage au Saint-Laurent est composée de 100 œuvres sur toile ainsi que de trente croquis et pochades. En plus de la collection, les artistes ont produit un livre et un documentaire-vidéo qui viennent relater le processus qui s’est déroulé sur cinq ans, les faisant voyager de Kingston jusqu’en Gaspésie, pour créer les tableaux représentant les villages côtiers et les environnements naturels caractéristiques de chacune des régions visitées.

Il sera possible de visionner le documentaire lors de la visite de l’exposition au Musée et également de s’y procurer le livre.

Pour en savoir plus sur la collection et les artistes, consultez leur page Facebook www.facebook.com/hommageausaintlaurent