Le Festivoix poursuit sa politique de développement durable

Cette année, le FestiVoix investira près de 150 000 $ pour mener à bien sa politique durable. Depuis plus de 15 ans, le FestiVoix s’implique activement à faire du développement durable une véritable philosophie de vie à travers la mise en œuvre d’actions vertes, sociales et économiques marquées par l’innovation et la concertation.

Dans une volonté de poursuivre son plan de développement durable, le FestiVoix s’est associé avec Kruger à la bannière FestiVoix durable.

« Chez Kruger, la protection des gens, des communautés et de l’environnement fait partie de nos priorités. Il était donc tout naturel pour nous de s’associer aux initiatives du FestiVoix durable », mentionne Justin Paillé, directeur général de l’usine Kruger Wayagamack.

Depuis 2007, le FestiVoix multiplie les actions environnementales afin de diminuer son empreinte écologique, proposer des solutions durables pour les festivaliers et les sensibiliser à adopter des pratiques durables.

Transport durable gratuit

Le FestiVoix met en place des solutions de transport écologiques gratuites pour permettre aux festivaliers et aux bénévoles de se déplacer vers et sur les sites du festival et fait la promotion du covoiturage. Chaque jour, la Société de Transport de Trois-Rivières (STTR) transportera gratuitement des milliers de festivaliers jusqu’au FestiVoix (circuits réguliers et navettes spéciales).

Ces festivaliers pourront également se déplacer sur les sites grâce à huit vélo-taxis Gérard Milette, trois navettes électriques ainsi qu’opter pour le parc à vélos Laferté Bicycles ou profiter d’un festival complètement piétonnier. L’organisation met également une flotte de véhicules électriques à la disposition de ses équipes.

Diminution de l’empreinte écologique

Le FestiVoix a pris la décision de compenser la totalité des émissions de gaz à effet de serre (GES) qui seront générées par l’événement ainsi que par les artistes lors de l’édition 2022 par la plateforme du Marché volontaire du carbone d’Éclore, comme il l’a fait en 2021, afin de diminuer son empreinte écologique.

Pour limiter les déchets, le FestiVoix offre aux festivaliers d’apporter leur gourde d’eau et de les remplir gratuitement aux 2 stations d’eau vél’eau Voila.shop aux entrées du site principal tout en leur offrant, sur les différents sites de l’événement, des verres réutilisables Écocup.

De plus, le FestiVoix a considérablement réduit ses affichages extérieurs et ses imprimés (retrait des 190 000 exemplaires du dépliant) en 2022 pour privilégier le format numérique.

Les efforts de l’événement se sont également traduits par l’utilisation exclusive de vaisselle et ustensiles réutilisables pour l’ensemble des repas offerts à la cafétéria et dans les loges du FestiVoix (290 repas par jour). Tous les repas non servis dans ces lieux sont redistribués au Centre Le Havre. L’ensemble de nos fournisseurs et concessions alimentaires sont également sensibilisés à adopter des pratiques écoresponsables.

Chaque année, le FestiVoix trie, recycle et récupère plus de 2,5 tonnes de déchets et matériaux. En 2022, une nouvelle équipe de tri de 15 personnes fera le ramassage des canettes et des déchets tous les soirs de l’événement pour optimiser le recyclage des déchets.

En 2022, l’objectif est de recycler plus de 35 000 contenants de verre, d’aluminium et de plastique, dont la très grande majorité est 100 % recyclable (29 050 canettes recyclées en 2019). Pour aménager et décorer les sites, le FestiVoix privilégie la réutilisation et transformation de matériaux tels que les bannières, le bois et les métaux.

Parrainage de la tourbière Red Mill

En 2022, le FestiVoix a effectué une donation à la Fondation Trois-Rivières pour soutenir financièrement la réalisation de projets durables en Mauricie en parrainant la tourbière Red Mill, l’un des plus grands complexes de milieux humides de la région abritant un écosystème riche d’espèces animales et végétales.

Une toute nouvelle scène pour la famille accessible gratuitement pour les enfants de 12 ans et moins prendra place à l’île Saint-Quentin. Sous l’appellation Île de la famille RONA, ce nouveau lieu de diffusion, créé grâce à la précieuse collaboration de l’île Saint-Quentin, proposera des animations et des ateliers de médiation culturelle orientés sur la sensibilisation au développement durable avec des artistes de la Mauricie ainsi qu’une aire de divertissement avec des jeux produits par le FestiVoix à partir de matériaux recyclés.

Les ateliers pour la famille auront lieu les vendredis, samedis et dimanches à 11 h et 14 h.

Concerts gratuits dans les CHSLD

Depuis de nombreuses années, le FestiVoix s’engage à offrir des concerts gratuits dans les CHSLD et résidences de la région pour les gens dans l’incapacité de se déplacer.

Pour 2022, Jacques Vaudrin, Fabiola Toupin, Gaétan Leclerc, River Blue et Polyvox offriront huit performances au Centre de Ressources Alzheimer Carpe Diem, à la Résidence La Liberté, au Manoir Des Ormeaux, au Manoir Côte Richelieu, au Manoir Rigaud, au Centre d’hébergement Cooke et au Centre d’hébergement Roland-Leclerc.

Dons de billets

Chaque année, des milliers de dollars sous forme de droits d’entrée sont remis en dons à des organismes communautaires et caritatifs de la Mauricie. En date du 14 juin 2022, le FestiVoix a déjà offert gracieusement plus de 1205 droits d’entrée pour 2022 aux clientèles de différents organismes de la région dont le SANA, COMSEP, CPSTR, les Artisans de la paix, la Maison De Connivence, le Bon citoyen, Grands Frères Grandes Sœurs, la Maison Le FAR, Ressource FAIRE et plusieurs autres.

Avant et pendant l’événement, des levées de fonds sont organisées auprès des festivaliers pour différentes organisations caritatives (17 250 $ recueillis en 2019).

Des aménagements

Des mesures spéciales et des zones réservées ont été mises en place afin que les sites extérieurs du FestiVoix soient accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour faciliter la venue des personnes en fauteuil roulant, un débarcadère et une plateforme élévatrice ont été aménagés à la scène du Fleuve Loto-Québec. De plus, les accompagnateurs de festivaliers à mobilité réduite auront accès à tous les spectacles gratuitement.

Retombées majeures

Le FestiVoix collabore avec plus de 111 partenaires locaux et nationaux cette année. Pour contribuer à la vitalité de la région, l’organisation s’assure d’effectuer au moins 80 % des achats et locations de matériel auprès d’entreprises locales, de prioriser la valorisation des traiteurs et produits locaux et de faire la promotion des attraits et activités touristiques de la région, notamment avec la mise en place de forfaits touristiques en collaboration avec huit entreprises d’hébergement de Trois-Rivières, dont le nouveau lieu d’hébergement alternatif et écologique l’Hôtel UNIQ, ainsi qu’avec les rabais exclusifs offerts sur présentation du passeport FestiVoix chez de plus de 25 entreprises touristiques de la Mauricie.

L’événement prévoit générer plus de 18 000 nuitées (17 410 nuitées générées en 2019 selon KPMG) et plus de 10 millions de dollars en retombées économiques et touristiques pour la 29e présentation.