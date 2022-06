La MRC de Maskinongé rajeunit sa politique culturelle

La MRC de Maskinongé lance sa nouvelle politique culturelle, un projet d’envergure qui a été porté par Culture Mauricie en collaboration avec le réseau Les Arts et la Ville et la MRC de Maskinongé.

La politique culturelle antérieure datait de 2005. La MRC souhaitait redéfinir sa vision, ses orientations et ses objectifs, parce qu’elle considérait plus que jamais l’importance d’une culture forte et affirmée dans le développement et le rayonnement d’un territoire, indique le communiqué de la MRC.

Le processus a été enrichi par la création d’un partenariat avec Les Arts et la Ville. D’octobre 2020 à avril 2022, la révision de la politique s’est déroulée rigoureusement, de la production d’un état des lieux à la rédaction du document final, en passant par la création de divers comités consultatifs réunissant une quarantaine d’intervenants du territoire, la tenue de deux ateliers participatifs avec des acteurs multisectoriels et la réalisation d’un sondage auprès des citoyens, poursuit-on.

« Il était important pour la MRC de Maskinongé de s’associer à un partenaire de choix pour mener à bien ce processus de révision. Misant sur l’expertise de Culture Mauricie, la MRC a réussi à se doter d’une politique unique et adaptée afin de répondre aux enjeux et besoins du milieu culturel. Ce travail de collaboration est un succès. Il permet une fois de plus de reconnaître le rôle essentiel de la culture sur notre territoire », rapporte Jean-Yves St-Arnaud, préfet de la MRC de Maskinongé.

Éric Lord, directeur général de Culture Mauricie, ajoute : « Nous sommes très fiers du chemin parcouru avec l’équipe de la MRC de Maskinongé et du réseau Les Arts et la Ville. Cette démarche pour la vitalité du territoire, fondée sur des expertises et des connaissances diversifiées, a réuni autour de ce projet une instance locale, un organisme régional et un organisme national, un beau modèle pour le Québec. »