La Tuque lance sa saison touristique estivale

La Tuque vient de lancer sa nouvelle saison touristique estivale avec la présentation des activités au parc des Chutes-de-la-Petite-Rivière-Bostonnais, indique la ville dans un communiqué.

Les autobus de voyageurs seront de retour au parc des Chutes cet été avec la reprise graduelle des activités de voyages de groupes. La visite de ces touristes génère de belles retombées économiques dans l’agglomération de La Tuque.

« L’industrie touristique reprend tranquillement sa place importante dans l’échiquier du développement économique, ce qui est une très bonne nouvelle. Nos actions sont planifiées dans le but de maximiser les retombées économiques pour nos entrepreneurs en commerce de détail, restauration et hébergement. Avec le prix élevé de l’essence, nous croyons que les Québécois vont davantage choisir une destination et y rester plus longtemps. À nous de leur faire découvrir qu’ils ont beaucoup d’avantages à choisir La Tuque, car il y a plein de belles aventures à vivre chez nous qu’on arrive en voiture, en véhicule récréatif, en quad, à moto, en avion, en autobus, en train ou à vélo », souligne Valerie Fortin, chef de développement et maintien touristique.

La ville précise que les bureaux administratifs de l’équipe touristique sont maintenant situés au parc des Chutes-de-la-Petite-Rivière-Bostonnais. Cette équipe s’occupe également du bureau d’information touristique situé au centre-ville. La Tuque bénéficie de trois pôles touristiques importants dans son milieu urbain : le parc des Chutes-de-la-Petite-Rivière-Bostonnais, le centre-ville et le parc du lac Saint-Louis.

Le bureau d’accueil, les centres d’interprétation et la tour d’observation du parc des Chutes-de-la-Petite-Rivière-Bostonnais seront ouverts au public à compter du 18 juin, tous les jours, de 9 h 30 à 17 h 30.

« C’est important pour le conseil municipal d’offrir un accueil chaleureux aux gens qui viennent nous rendre visite, mais c’est aussi important pour nous d’offrir une programmation diversifiée à notre population pour que nos citoyens puissent passer un bel été à La Tuque et profiter pleinement de nos infrastructures municipales. Avec la programmation de La Tuque en mode festif au centre-ville et la programmation du parc des Chutes, tout est en place pour que les gens de La Tuque et ceux qui viendront nous visiter passent un très bel été », ajoute le maire de La Tuque, Luc Martel

Le bureau d’information touristique de La Tuque demeure au centre-ville, à la gare de train. Des actions seront mises en place pour inciter davantage les visiteurs du parc des Chutes à se rendre au centre-ville pour découvrir les restaurants, terrasses, commerces et services qui y sont offerts. L’équipe touristique de la Ville de La Tuque travaille aussi à convaincre les gens de passage de passer plus de temps en sol latuquois que ce qu’ils avaient prévu.

Le camp artisanal du parc des Chutes-de-la-Petite-Rivière-Bostonnais est maintenant sous la gouverne d’une nouvelle administration. Mme Mélissa Lauzon reprend le flambeau de Mme Murielle Leblanc qui tire sa révérence après 25 ans de loyaux services. Les artisans locaux auront donc encore une belle vitrine pour vendre leurs produits. Mme Lauzon et les artisans qu’elle représente prévoient offrir des animations sporadiques tout au long de l’été pour animer le camp.

Les vélos communautaires du projet Comm’un vélo du Carrefour emploi du Haut-Saint-Maurice seront disponibles gratuitement au parc des Chutes grâce à un partenariat entre la municipalité et l’organisme. Les visiteurs pourront emprunter des vélos pour circuler sur la piste cyclable jusqu’au centre-ville, où ils pourront se rafraîchir.

Le parc des Chutes offrira une belle programmation d’activités spéciales qui s’ajouteront à l’offre régulière, indique la ville. En plus de la possibilité de visiter les cinq centres d’interprétation où sont offertes des visites guidées, dont la nouvelle exposition sur les ressources naturelles et la biomasse forestière, de monter jusqu’en haut de la tour d’observation, de circuler dans les sentiers pédestres, d’utiliser les aires de pique-niques, aires de jeux, piste cyclable, etc. Pour avoir plus d’informations sur les animations estivales et toutes les activités offertes au parc des Chutes, les gens peuvent appeler au 819 523-5930.