Retour au source pour la revue Empreintes: la vallée du Saint-Maurice

À l’été de 2016, Jean Roy et un groupe d’historiens se réunissaient à Shawinigan pour annoncer la création de Empreintes, revue d’histoire régionale couvrant la Mauricie et le Centre-du-Québec.

Six ans plus tard, comme des saumons qui remontent vers le lieu de leur naissance, les mêmes historiens sont de retour à Shawinigan pour lancer le onzième numéro de Empreintes, qui porte sur la vallée du Saint-Maurice.

La direction du contenu a été assurée par l’historien René Hardy, qui signe lui — même un texte sur la drave. Les autres articles abordent des sujets aussi divers que la traite des fourrures, la santé publique, l’habitation, l’industrie et l’enseignement. On retrace plus loin les origines de la Chambre de commerce et de l’administration portuaire de Trois-Rivières qui célèbrent cette année leurs 140 ans d’existence.

La présidence d’honneur a été confiée à Michel Angers, maire de Shawinigan et lui-même un ancien de l’aluminerie Alcan qui fait l’objet de l’un des articles sous la plume de Mario Lachance, directeur d’Appartenance-Mauricie et fidèle soutien de notre grande revue d’histoire régionale.

Raymond Tardif, vice-président d’Empreintes, annonce que le prochain arrêt de son groupe d’historiens sera Plessisville et la MRC de l’Érable. Ce douzième numéro est prévu pour décembre prochain. De Shawinigan à Plessisville, Empreintes fait la preuve de sa vocation régionale.

On peut s’abonner à Empreintes au coût de 16 $ par année, pour deux numéros. On peut aussi soutenir la revue comme commanditaire ou donateur. Renseignements et inscriptions sur le site web www.empreintes.cieq.ca.