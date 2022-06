Le boulevard Sainte-Madeleine s’anime pour la saison estivale

Pour un second été, le boulevard Sainte-Madeleine aura sa programmation et accueillera des aménagements éphémères ! Ces initiatives s’inscrivent dans la continuité du plan directeur de revitalisation du Bas-du-Cap.

Les aménagements temporaires déployés pour la première fois en 2021 seront de retour pour l’été 2022. Des ajustements tenant compte des attentes de la population ont été apportés au concept.

En octobre 2021, les citoyennes et citoyens étaient en effet appelés à se prononcer sur la formule à l’occasion d’une consultation publique. Les terrasses seront notamment repositionnées afin d’améliorer la visibilité aux intersections et les avancées de trottoirs ont été élargies. Également, une placette couverte et meublée sera aménagée devant le Carrefour du Cap afin d’offrir plus d’ombrage et de fournir de l’espace pour l’animation.

Plusieurs éléments populaires de l’été dernier seront de retour. Pensons entre autres aux œuvres artistiques au sol ainsi que les arches verdies, les terrasses publiques et des terrasses occupées par des commerces ou organismes du coin.

Programmation estivale

En collaboration avec différents commerces et organismes communautaires, l’animation du boulevard Sainte-Madeleine sera assurée par la Ville. Des journées thématiques auront lieu directement sur le boulevard Sainte-Madeleine afin de maximiser les aménagements transitoires :

• Lancement de l’animation des terrasses — 2 juillet 2022, 10 h à 16 h

• Spectacle de musique — 22 juillet 2022, 20 h à 22 h

• Danse extérieure — 5 août 2022, 20 h à 22 h

• Jeux ludiques pour tous — 21 août 2022, 13 h à 16 h

Des activités hebdomadaires sont également prévues dans le Bas-du-Cap :

• Yoga — tous les mardis, 18 h 30 à 19 h 30 (dès le 7 juin), au parc du Moulin ;

• Club de marche — tous les mercredis, à 9 h 30 (dès le 1er juin), départ

devant le Carrefour du Cap ;

• Les jeudis découverte Art et culture — tous les jeudis, 15 h à 18 h (dès le 9 juin), à la terrasse de la Maison des familles du Rivage sur le boulevard Sainte-Madeleine.

Les trois parcours balados thématiques du Bas-du-Cap sont également toujours en place pour faire découvrir l’histoire du secteur et une fête d’été aura lieu le

11 juin 2022 dans le stationnement du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Tous les détails concernant la programmation sont disponibles au v3r.net.