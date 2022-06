Le Vieux presbytère de Batiscan ouvre ses portes pour l’été

La saison 2022 du Vieux presbytère de Batiscan est maintenant lancée « avec une programmation des plus alléchantes », indique le communiqué de l’organisation.

« En parcourant l’exposition Confessions d’un vieux presbytère, les visiteurs découvriront plusieurs personnages ayant déjà habité le bâtiment et qui représentent chacun une étape importante dans l’évolution de la vie quotidienne québécoise, de la Nouvelle-France au 20e siècle. Audioguides, parcours extérieur, animation numérique : le Vieux presbytère vous réserve de belles surprises », précise-t-on.

Parmi les activités, le potager d’antan sera aussi de retour pour permettre au public de découvrir des variétés de légumes ancestrales. Encore une fois, les visiteurs les plus chanceux pourront goûter à certains légumes.

Pour les adeptes d’architecture, une visite de fond en comble du bâtiment sera aussi offerte sur réservation les 10 et 24 juillet, et les 7 et 14 août. Ce sera l’occasion de découvrir tous les coins et recoins de ce bâtiment ayant traversé plus de 200 ans d’histoire.

Le Vieux presbytère présentera aussi deux spectacles musicaux : le 21 juillet, à 19 h 30, Guillaume Beaulac sera sur le site de l’ancienne église pour offrir des compositions originales et des reprises acoustiques de groupes comme U2, Sting et Neil Young, alors que le 4 août, ce sera au tour de « Trop Loin d’Irlande » de charmer le public par un spectacle festif mettant à l’honneur la culture irlandaise.

Le musée est ouvert tous les jours jusqu’au 30 octobre, entre 10 h et 17 h.