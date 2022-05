Un pique-nique musical des Petits Chanteurs de Trois-Rivières

Sortez vos paniers à pique-nique et préparez vos meilleurs sandwichs et crudités (des croustilles, ça passe aussi, c’est fait avec un légume) pour la deuxième présentation du pique-nique musical des Petits Chanteurs de Trois-Rivières.

Au programme : activités pour les enfants, pratique publique de chants, concert conjoint avec le public et les Petits Chanteurs de Trois-Rivières (votre première audition pour devenir un Petit Chanteur) et prestation du quintette de cuivres, l’Ensemble Cuivrez -Vous Bien !

Les activités se dérouleront au Collège Marie-de-l’Incarnation, 725 rue Hart, le 4 juin de 9 h 30 à 15 h. En cas de pluie, les activités seront reportées au lendemain, 5 juin. Toutes les activités présentées sont gratuites et toute la population y est chaleureusement invitée.

L’an dernier, mère nature ne nous avait pas trop gâtés avec une première tentative où elle nous a abondamment arrosés pendant deux jours, nous forçant à remettre l’activité.

Lors de la deuxième tentative, elle s’était gardée de nous inonder, mais elle nous a gardés en haleine jusqu’à la fin avec du vent et quelques gouttes de pluie éparses menaçant notre matériel audio. Cette année, nous avons appris de cette expérience et nous aurons à notre disposition une tente pour nous abriter.

Le pique-nique est de retour grâce à l’appui financier de Cultur3R et de l’entente de développement culturel de la Ville de Trois-Rivières et le gouvernement du Québec.

L’objectif de cette entente est de soutenir le développement et la vitalité culturelle des territoires dans le cadre d’un partenariat coopératif et souple, au profit des citoyennes et des citoyens, dans une perspective de développement durable. Il ne faut certainement pas oublier la générosité du CMI qui met gratuitement à la disposition des PCTR et des citoyens trifluviens leur terrain et leur stationnement dans ce cadre enchanteur.