Le Festival Western de Saint-Tite offre rodéos et activités gratuitess

Le Festival Western de Saint-Tite offre une fin de semaine d’activités gratuites incluant des rodéos d’été les 3 et 4 juin aux Grandes Estrades Coors Original, précise l’organisation dans son communiqué.

L’événement est possible grâce à une subvention de 486 000 $ de Patrimoine Canada octroyée dans le programme Commémoration Canada — Fonds de réouverture.

Cette fin de semaine s’adresse à l’ensemble de la population et non seulement aux habitués du Festival Western de Saint-Tite. Le directeur général, Pascal Lafrenière, souhaite que les petits comme les grands y participent et profitent de l’aspect rassembleur du week-end.

« Nous sommes heureux de pouvoir offrir cet événement gratuitement grâce à la subvention que nous avons reçue du gouvernement fédéral. C’est notre façon de redonner aux festivaliers, aux résidents de Saint-Tite, au personnel et aux bénévoles de notre organisation », affirme-t-il.

Une programmation gratuite

Le lancement des festivités aura lieu aux Grandes Estrades Coors Original, le vendredi 3 juin à 16 h. Des jeux gonflables seront accessibles jusqu’à 19 h, un spectacle de Phil G. Smith aura lieu à 16 h et Bounty Hunters prendra la relève de l’ambiance musicale dès 18 h.

Le premier de deux rodéos d’été sera présenté à 20 h après quoi tous seront invités à demeurer sur place pour le spectacle de Phil Lauzon et The Cajun pour danser et festoyer jusqu’à minuit.

La fête se poursuivra le lendemain dès 13 h avec l’animation musicale de DJ Prince Lambert jusqu’à 18 h. En parallèle, à 13 h les enfants pourront participer à une animation de danse, à 14 h les plus grands pourront aussi danser avec Guylaine Bourdages et les adolescents seront heureux d’assister au spectacle de l’humoriste et youtubeur Danick Martineau.

La soirée commencera avec le spectacle de Brittany Kennel suivi du deuxième rodéo à 20 h et d’un feu d’artifice qui illuminera le ciel de Saint-Tite. Vers 22 h 30. La fête se poursuivra jusqu’à minuit avec la musique du Blue Ridge Band.

Cette fin de semaine festive sera l’occasion de découvrir Saint-Tite sous un autre angle, avec moins d’achalandage, mais une ambiance tout aussi festive et des rodéos d’aussi grande qualité que ceux présentés lors du Festival Western de Saint-Tite en septembre. « Cette grande fête de juin est parfaite pour les familles, pour expérimenter Saint-Tite et voir un rodéo gratuitement », ajoute M. Pascal Lafrenière.

Réservez vos billets

Bien que la fête et toutes ses activités soient gratuites, il est nécessaire de réserver votre place puisque la capacité des Grandes Estrades Coors Original est limitée à 7 500 personnes par rodéo. La réservation des billets se fait uniquement en ligne au www.fwst.ca, et la limite de billets par transaction est établie à 10 billets. Il est toutefois possible de faire plus d’une transaction.