Une saison touristique bien remplie à Trois-Rivières

Avec le retour en force des grands événements qui ont fait la renommée de la ville, l’été s’annonce définitivement haut en couleur à Trois-Rivières. C’est ce qu’affirme Innovation et Développement économique Trois-Rivières qui s’apprête à déployer une de ses plus importantes campagnes promotionnelles des 10 dernières années.

« Fin prêts à accueillir les Québécois en grand nombre, une cinquantaine de partenaires de l’industrie touristique se sont rassemblés ce matin à l’Amphithéâtre Cogeco pour lancer officiellement la saison 2022. Le grand happening annuel s’est tenu en présence de l’ambassadrice des attraits touristiques de Trois-Rivières, Christine Beaulieu, qui a accepté d’occuper ce rôle pour la 6e année », précise le communiqué diffusé ce matin.

On note plus de 350 attraits et événements à faire découvrir aux visiteurs, de sorte que Trois-Rivières sera une destination prisée dans les prochains mois, estime Innovation et Développement économique Trois-Rivières.

Il y aura plus d’une quinzaine d’événements grand public à ne pas manquer. L’Amphithéâtre Cogeco, le FestiVoix de Trois-Rivières, le Grand Prix de Trois-Rivières, Culture Trois-Rivières et le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, les locomotives du tourisme d’agrément à Trois-Rivières sont toutes de retour avec des offres tout aussi importantes qu’elles l’étaient avant la pandémie !

« L’Amphithéâtre Cogeco lancera le bal de belle façon dès le 24 mai avec la présentation d’Histoires sans paroles — Harmonium symphonique, interprété par l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières sous la direction de la cheffe Dina Gilbert. Ce spectacle à la réalisation scénique hors de l’ordinaire rendra hommage à l’héritage musical exceptionnel du groupe Harmonium, avec la participation de plus de 100 artistes », souligne la Corporation des événements en ajoutant que ce spectacle à grand déploiement sera présenté à dix reprises sur deux semaines.

En juin, le Festival international DANSEncore, le Sunsation Festival, proposera un tout nouveau site cette année, Terrasses OPEN sur la rue des Forges et le FestiVoix. La Biennale nationale de sculpture contemporaine, pour sa part, débutera en juin et sera présentée tout l’été.

En juillet, le Cirque du Soleil sera de retour à l’Amphithéâtre Cogeco pour la présentation du spectacle de la Série hommage Vive nos divas s’inspirant de l’univers musical des icônes féminines de la chanson québécoise. L’Exposition agricole de Trois-Rivières, le Rendez-vous des coureurs des bois et le nouvel événement pour les amateurs de voitures de prestige Élégance Trois-Rivières se tiendront également en juillet.

En août, le Grand Prix de Trois-Rivières revient avec une programmation bonifiée destinée au grand public, incluant entre autres une parade et un feu d’artifice. L’accès aux paddocks devrait également être possible cette année, ce qui permettra aux amateurs de course automobile de rencontrer les pilotes et leur équipe.

Le Festival de l’Assomption, le Ribfest et Trois-Rivières en Blues se dérouleront également en août. Le Festival international de la poésie de Trois-Rivières, la Grande Foire de Trois-Rivières au centre commercial Les Rivières et les Délices d’automne complèteront cette programmation en septembre et en octobre.

Les nouveautés de l’été 2022

Le Musée Pop présentera de toutes nouvelles expositions cet été, soit Place au cirque, sur les grands moments du cirque au Québec, Épingler le Québec, une étonnante collection de macarons des années 1970-1980 et L’art du crime — Drame et méfaits en Mauricie de 1822 à 1986.

Du côté du musée Boréalis, la nouvelle exposition Frette ou tablette — 400 ans de bière au Québec explorera l’histoire de la bière chez nous et racontera comment elle est devenue, au début du XXe siècle, l’un des traits distinctifs de la culture canadienne-française. On y proposera aussi CIP3D, une modélisation 3D de l’imposant complexe de la CIP, qui s’est implanté sur le site en 1920 et dont il ne reste plus que l’usine de filtration, devenue Boréalis.

Plus ancien musée privé encore actif au Québec, le Musée Pierre-Boucher – Art + Histoire soulignera cette année son 140e anniversaire, une occasion exceptionnelle de découvrir ou redécouvrir ce trésor culturel trifluvien.

Au District 55, un centre sportif unique au Canada ouvrira ses portes au cours de l’été : Adrénaline urbaine. Snowpark sur le toit, skatepark intérieur et extérieur, mur d’escalade de blocs et parcours à obstacles inspiré par Ninja Warrior seront offerts dans les nouvelles installations de 40 000 pieds carrés.

Au Stade Quillorama, les Aigles de Trois-Rivières joueront leur toute première saison dans la Frontier League. Le premier match local aura lieu le 24 mai.

À la salle J.-Antonio-Thompson, on présentera du 23 au 27 août Elvis Experience On Tour 1972. Ce grand spectacle joué 2 000 fois devant deux millions de spectateurs mettra en vedette le « King » Martin Fontaine accompagné de 15 musiciens et de huit choristes. Ce sera la dernière chance de voir ce spectacle qui a connu tout un succès.

Au Cabaret Le Memphis, l’été 2022 comptera 20 représentations de deux spectacles différents. Le Franco Yéyé Show, un feu roulant de succès franco rétro, sera présenté du 1er juillet au 13 août. Il mettra en vedette Martin Fontaine en compagnie de Claude Dupont. Du 29 juillet au 3 septembre, The Singing Pianos, avec Alexandre Racine et Gill Poitras, proposera un spectacle de type « cabaret ».

Enfin, dès le mois de juillet, un nouveau service de transport collectif vers les destinations nature de la Mauricie sera offert. L’objectif est de rendre ces attraits disponibles aux citoyens locaux tout en facilitant l’accès des voyageurs de l’extérieur visitant la région sans automobile. Ainsi, un visiteur pourrait arriver à Trois-Rivières en autobus voyageur et ensuite se déplacerailleurs en Mauricie via ce nouveau service de transport collectif. Tous les détails seront dévoilés prochainement.Le tourisme sportif rassemblera à Trois-Rivières cet été des milliers d’athlètes, en plus d’un grand nombre de visiteurs. Les détails sont sur le site Tourisme Trois-Rivières.

Bureau d’information touristique

En attendant ses locaux permanents, le Bureau d’information touristique (BIT) de Trois-Rivières sera aménagé pour l’été à la gare maritime, au 1400, rue du Fleuve, au parc portuaire de Trois-Rivières. Une équipe de cinq préposés est déjà à pied d’œuvre pour informer les visiteurs et bâtir avec eux leur parcours personnalisé de micro-expériences. Le BIT sera ouvert six jours par semaine du 14 juin au 4 septembre. Il fera relâche le lundi.

Carte musées de Trois-Rivières

De retour cette année, la Carte musées est une façon pratique, simple et économique de découvrir le meilleur de Trois-Rivières. Elle permet de visiter tout à fait librement 15 institutions et de profiter de l’autobus touristique. Facile à utiliser en format électronique ou papier, elle demeure valide tant que les visites ne sont pas réalisées.

Son prix futé de 45 $ donne accès à Boréalis, au Musée POP et à la Vieille prison, aux Forges du Saint-Maurice, au Moulin Seigneurial de Pointe-du-Lac et au Musée des Ursulines, pour ne nommer que ceux-là. Avec sa valeur de plus de 120 $, c’est un véritable sésame pour apprécier la culture et l’histoire.

Pour découvrir l’ensemble de l’offre touristique trifluvienne, consulter le site www.tourismetroisrivieres.com