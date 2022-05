Plus de 100 000 documents à vendre par les bibliothèques

Après deux années d’absence, la Bibliovente est de retour pour sa 22e présentation.

Cette année, l’événement se tiendra sur deux jours soit : le vendredi 13 mai de midi à 19 h et le samedi 14 mai de 9 h à 16 h à l’aréna Claude-Mongrain située au 1740, avenue Gilles-Villeneuve à Trois-Rivières (derrière la bâtisse industrielle).

Comme par les années passées, la Bibliovente est organisée conjointement par les bibliothèques de Shawinigan, de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, de Trois-Rivières, puis, du Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie.

Cette année, plus de 100 000 livres usagés seront offerts en vente au coût de 3 $ le kilogramme : romans, documentaires, ouvrages de référence, etc. Plusieurs autres catégories seront vendues à l’unité : bandes dessinées, DVD, jeux de société, périodiques, etc.

Rappelons que ces documents proviennent de l’élagage réalisé dans les bibliothèques et des dons reçus du public en bibliothèques en cours d’année. Par ailleurs, compte tenu du nombre important de documents accumulés pendant les deux dernières années, les dons du public ne seront pas acceptés sur place pour cette édition.

La Bibliovente permet de créer un événement autour du livre et de donner une seconde vie aux documents qui sont retirés des bibliothèques ou encore reçus en dons durant l’année. C’est un événement à ne pas manquer, l’entrée est gratuite.