Diane Gendron expose ses œuvres « Danser avec l’invisible lumineux »

La petite Place des Arts présentera l’exposition « Danser avec l’invisible lumineux » de l’artiste Diane Gendron du 4 mai au 19 juin 2022 au Café les Funambules.

L’artiste utilise de la laine et des couleurs pour créer une œuvre spontanée, mais ce « n’est pas de tout repos, mais combien joyeuse est l’expérience et le résultat. Fabriquer cette matière avec les cheveux du mouton (non pas avec le fil de laine, mais bien avec la fibre) et arriver à un résultat solide et surprenant, voilà le défi », précise le communiqué de la petite Place des Arts

Diane Gendron, de St-Élie-de-Caxton, présente ses nouvelles explorations, « après 12 ans de plaisirs et de découvertes, ainsi que plusieurs expositions en Mauricie », précise-t-on.

Le vernissage aura lieu le samedi 7 mai, à 16 h.