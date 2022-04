Exposition des projets de fin d’études des finissants en arts de l’UQTR

Les finissants de la cohorte 2022 des programmes en arts visuels (arts plastiques) et en arts visuels (nouveaux médias) de l’UQTR présenteront l’exposition Omnidirectionnelle dans différents lieux de Trois-Rivières à compter du jeudi 21 avril jusqu’au lundi 2 mai. Il s’agit de leur projet de fin d’études, précise le communiqué de l’UQTR.

Les dix-huit étudiants présentent une exposition collective de leur plus récent travail de création. Passant des médiums plus traditionnels aux médiums numériques et traitant de différentes thématiques, l’exposition laisse bien voir les multiples directions que peut emprunter une démarche artistique en art actuel.

Les œuvres des étudiants seront réparties dans les lieux suivants ; à l’Atelier Silex, à la Galerie d’art du Parc, à l’Atelier Presse Papier, au local situé au 1564 rue Notre-Dame Est ainsi qu’à la Galerie R3.

Un parcours sera organisé lors de l’ouverture officielle du 21 avril pour les personnes intéressées à visiter l’exposition complète. Le trajet débutera à 16 h à la Galerie R3 et le retour se fera à 18 h pour le déroulement du vernissage.

En tout temps, les visiteurs pourront venir admirer le travail des étudiants

Atelier Silex : du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.

Exposants : Ziwei Han, Clothilde Leblanc Valérie Paradis, Marie-Andrée Séguin, et Yueran Zhu.

Galerie d’art du Parc : du mardi au dimanche de 12 h à 17 h.

Exposants : Andrea Goueti, Virginie Guilbault et Ruoyu Li.

Atelier Presse Papier : du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h et le samedi et dimanche de 14 h à 17 h. Exposants : Annie-Jade Creamer-Éthier et Dwayne Gagnon.

Espace sur rue Notre-Dame : du 22 avril au 2 mai de 10 h à 15 h.

Exposants : William Baran-Mony, Anaïs Pagésy et Yitao Wang.

Galerie R3 : du mardi au samedi de 11 h à 17 h.

Exposants : Emy Chartrand, Lily Cierra, Jeanne Hamel, Ozali Obomsawin et Cédric St-Jean.