Le Moulin Michel reprend ses activités

L’acteur de cinéma, de télévision et de théâtre natif d’Alma, Michel Côté, souffre d’une maladie de la moelle osseuse et se retire de la vie publique pour une période indéterminée. C’est ce qu’il a annoncé par voie de communiqué, ajoutant qu’il est entouré de sa famille et de ses proches.