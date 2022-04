Le pouvoir de l'art pour transformer la société

L’art a le pouvoir de transformer la société, affirme le Comité de Solidarité/Trois-Rivières (CS3R) en lançant la 11e présentation de l’exposition « Change le monde une œuvre à la fois » au Musée POP.

L’exposition annuelle « consiste en l’installation d’œuvres médiatiques créées par des participants des écoles secondaires et ainsi que par des adultes impliqués au sein d’organismes communautaires. L’exposition porte sur des enjeux sociaux, environnementaux ou mondiaux choisis par les créateurs », indiquer l’organisme.

En liant l’art, l’éducation et la culture, CS3R estime que les participants peuvent non seulement s’exprimer, mais aussi prendre conscience du pouvoir de l’art pour transformer la société.

Javier Escamilla, artiste-accompagnateur du projet auprès des jeunes et des adultes créateurs, répond : « À partir d’un processus de sensibilisation, de conscientisation et de mobilisation d’éducation citoyenne véhiculé par l’art. C’est ça le projet “Change le monde, une œuvre à la fois”. Au CS3R, nous travaillons dans le but de forger des espaces où l’on donne la parole aux citoyens et aux citoyennes pour cheminer dans leurs réflexions engagées sur différents enjeux planétaires. Voilà, c’est ça le projet que nous menons au CS3R depuis 11 ans déjà. »

L’exposition, à la salle Desjardins du Musée POP se poursuit jusqu’au 8 mai. Quelque 300 personnes, 12 écoles et milieux scolaires ont participé au projet. L’entrée est gratuite.