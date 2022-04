Une démonstration artistique de Pierre Tougas au Musée Pierre-Boucher

Pendant la 3e biennale de la Société canadienne d’aquarelle, l’artiste québécois, natif de Saint-Jean-sur-Richelieu, Pierre Tougas, fera une démonstration de son talent le dimanche 10 avril entre 14h et 16h au Musée Pierre-Boucher Art+Histoire.

Dès l’âge de 16 ans, Pierre Tougas est admis à l’Académie des Arts du Canada. Il s’initie aux techniques de base du dessin à la plume, au crayon, au pastel, à l’aquarelle puis à l’huile. Il poursuit sa formation en participant à des ateliers auprès d’artistes de renom. Ayant fait carrière en illustration pendant une dizaine d’années, il se consacre, par la suite, à l’aquarelle. En 1982, il participe à la fondation de la Société canadienne de l’aquarelle.

Quelques 25 exposition solos, plusieurs expositions de groupe et deux importantes rétrospectives à son actif, ses œuvres sont présentes dans différentes galeries au Québec et aux États-Unis. Des collections corporatives et privées tant au Canada, aux États-Unis et en Europe détiennent des œuvres de Tougas. Récipiendaire du premier prix du Salon de l’Aquarelle en 1996 et en 2001, Tougas remporte aussi trois prix du public (1994, 2001 et 2004).

Élu membre de la Canadian Society of Painters in Watercolor de Toronto en 1996, Tougas se consacre à la recherche de son propre langage pictural ciblant d’atteindre une représentation très personnelle de la réalité.

Depuis 1980, Pierre Tougas a enseigné, présenté plusieurs ateliers et donné de nombreuses démonstrations au Québec. C’est au tour de Trois-Rivières de l’accueillir.