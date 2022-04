Un spectacle de Matt Lang au Festival Western de St-Tite

Les amateurs de « new country » en auront plein la vue, le 16 septembre, au Festival Western de St-Tite. Le chanteur Matt Lang présentera un spectacle exclusif en compagnie de têtes d’affiche canadiennes de ce courant musical.

L’événement marquera le retour des spectacles au maximum de sa capacité en présentiel à St-Tite après deux ans en mode hybride, précise le communiqué du festival.

Le spectacle préparé spécialement pour le Festival Western de St-Tite mettra en scène Matt Lang et son groupe avec, comme invités spéciaux, les artistes country canadiens de l’heure ainsi : Jade Eagleson, Steven Lee Olsen, Tyler Joe Miller et en première partie, la Montréalaise et étoile montante Brittany Kennell.

Matt Lang amène Nashville au Québec avec un spectacle unique et festif, indique-t-on. Il fera sans doute lever la foule avec des pièces de ses deux albums et plusieurs classiques de country américain dans un décor digne des bars du Tennessee.

Le spectacle sera présenté au Country Club Desjardins de St-Tite le 16 septembre 2022, à 20 h, à pleine capacité. Il s’agit d’une première depuis deux ans où la salle mythique du Festival Western de St-Tite a accueilli une foule restreinte en raison des mesures sanitaires.

Matt Lang en est à sa quatrième venue à St-Tite, mais c’est la première fois qu’il offre un spectacle préparé sur mesure et unique pour l’événement, avec des invités spéciaux.

« Matt Lang est une valeur sûre pour nous et les spectateurs le redemandent chaque année. Les artistes qu’il a sélectionnés pour l’accompagner sont des têtes d’affiche du new country canadien. Ce spectacle confirme la volonté et l’ouverture de l’organisation à offrir de la place à ce courant musical qui prend de l’ampleur année après année au Québec », affirme Mélanie Comtois, coordonnatrice des spectacles et des subventions du Festival Western de St-Tite.

Le Festival Western de St-Tite est la plus grande attraction western de l’Est du Canada qui attire, dans son village de 4000 personnes, près de 600 000 visiteurs durant les dix jours de festivités.

L’organisation sans but lucratif a pour mission de produire des rodéos professionnels ainsi que des activités sportives et culturelles dans une ambiance festive unique, de promouvoir la culture country western, de mettre en valeur St-Tite et la région de Mékinac afin de générer des retombées économiques majeures en Mauricie, au Québec et au Canada.

Les billets sont disponibles sur le site festivalwestern.