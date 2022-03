La petite Place des Arts présente l’exposition de Manon Côte « Lieux empreintés »

Dans l’ambiance festive et conviviale du Magasin général Le Brun à Maskinongé, Culture Mauricie et ses partenaires ont honoré, pour une 23e année, le travail remarquable des artistes et organismes culturels de la région. Sous le thème évocateur « Revif », les prix Arts Excellence ont été décernés à des créateurs et créatrices qui, au cours de la dernière année, ont su maintenir et raviver la flamme des arts et de la culture, malgré les remous de la pandémie.