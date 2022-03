Les lauréats et lauréatres des 23e prix arts excellence

Dans l’ambiance festive et conviviale du Magasin général Le Brun à Maskinongé, Culture Mauricie et ses partenaires ont honoré, pour une 23e année, le travail remarquable des artistes et organismes culturels de la région.

Sous le thème évocateur « Revif », les prix Arts Excellence ont été décernés à des créateurs et créatrices qui, au cours de la dernière année, ont su maintenir et raviver la flamme des arts et de la culture, malgré les remous de la pandémie.

Assortis de montants de 2000 $ dans le cas des six prix disciplinaires et du prix Hommage de Culture Mauricie, et d’un montant de 10 000 $ pour le prix du CALQ – Artiste de l’année en Mauricie, les honneurs ont été attribués aux huit lauréats et lauréates :

Prix Création en arts de la scène de l’année remis par Culture Trois-Rivières à :

Fabiola Toupin pour le spectacle Les Trifluviennes arrivent en ville

Prix Création en arts visuels de l’année remis par Culture Shawinigan à :

Valérie Guimond pour l’exposition Pas même un clignement

Prix Création en arts médiatiques de l’année remis par Télé-Québec / La Fabrique culturelle et Culture Mauricie à :

Julien Boisvert pour la webfiction Moi j’ai un ami blanc!

Prix Livre de l’année remis par la Librairie Poirier et la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie à :

Gérald Gaudet pour l’essai Parlons de nuit, de fureur et de poésie

Prix Initiative vitalité culturelle de l’année remis par le Port de Trois-Rivières à :

Caravane philanthrope pour les visites de clowns thérapeutiques

Prix Initiative culturelle de l’année – projet virtuel remis par Tourisme Mauricie à :

Salon du livre de Trois-Rivières pour le 33e Salon du livre de Trois-Rivières – À portée de main

Prix du CALQ – Artiste de l’année en Mauricie remis par le Conseil des arts et des lettres du Québec à :

Guy Langevin, artiste visuel reconnu mondialement, dont le parcours est jalonné de près de 500 expositions présentées aux quatre coins du globe.

Prix Hommage et la médaille des bâtisseurs remis par le conseil d’administration de Culture Mauricie et son partenaire l’Université du Québec à Trois-Rivières à :

Gaston Bellemare, pilier invétéré des arts et de la culture en Mauricie, au Québec et à travers le monde, cofondateur des Écrits des Forges, éditeur international de poésie et fondateur et président du Festival international de la poésie de Trois-Rivières.

« Fière présentatrice » de la remise de prix Arts Excellence pour une deuxième année consécutive et partenaire du prix Hommage, l’UQTR affirme une fois de plus son engagement envers le milieu des arts et à la culture de la région.

« Cette alliance avec Culture Mauricie autour de la célébration de la création représente pour l’UQTR une occasion de fortifier encore davantage les liens de proximité et de solidarité entre l’Université et les arts, la littérature, la culture et le patrimoine de la région et d’exprimer notre fierté par rapport au travail des artistes et des organismes culturels qui font rayonner la Mauricie. C’est en outre un grand honneur de souligner la carrière exceptionnelle d’un homme d’exception et avec lequel l’UQTR entretient de forts liens, en remettant le prix Hommage à Monsieur Gaston Bellemare », souligne le doyen de la recherche et de la création, Jean-François Millaire.