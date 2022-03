Deux concerts classiques des étudiants en musique en avril

Le deuxième concert d’Orchestre du Conservatoire de musique de Trois-Rivières (CMTR) pour la saison 2021-2022 se tiendra le 2 avril, à Nicolet, et le 3 avril, à Trois-Rivières.

Les amateurs de musique classique de la Mauricie et du Centre-du-Québec pourront voir et entendre le fruit du travail des étudiants et étudiantes en musique.

« Présenter, devant public, les heures de répétitions et de travail constant font partie intégrante du cheminement des étudiants au Conservatoire. La présentation de cette œuvre de Schubert et un excellent défi de concentration et de gestion de son énergie », mentionne Eve Martin, directrice du CMTR.

Sous la direction de Sébastien Lépine, les membres de l’Orchestre du Conservatoire présenteront Little Suite for String Orchestra de Harry Somers et Symphonie no 9 « La Grande » en do majeur D944 de Franz Schubert.

Les prestations auront lieu le samedi 2 avril à 19 h à la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Nicolet et le dimanche 3 avril à 14 h la salle Anaïs-Allard-Rousseau de Trois-Rivières. L’entrée est libre et l’on suggère une contribution volontaire.