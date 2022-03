Trois expositions de Sylvie Savoie pour l’Année internationale du verre

Pendant la pandémie, qui a mis un terme à la préparation pour un marathon, l’artiste verrier Sylvie Savoie s’est installée à la réalisation d’œuvres en vitrail ou en verre-fusion pour une exposition d’envergure intitulée « Verre Nature ». Les œuvres seront présentées dans trois centres d’art cette année.

L’année 2022 a été consacrée l’Année internationale du verre par l’ONU. Ces expositions sont d’ailleurs inscrites officiellement au carnet des événements de l’ONU par Mme Alicia Durán, présidente de l’International Commission on Glass.

Le thème de la nature anime l’artiste depuis déjà quinze ans. Elle a préparé des œuvres toutes plus lumineuses les unes que les autres. Forte du fait que la nature est une bibliothèque universelle qui donne un sens ultime à notre existence et à celle de notre monde, confie-t-elle. « Il est grand temps de reconnaître sa fragilité autant que sa nécessité et dans mes réalisations, je désire partager la magie apaisante de sa lumière. La diversité de mes œuvres faisant écho à celle de Mère Nature et ayant comme seule ambition de réconforter et d’engendrer son respect ».

Une quarantaine de pièces unique, pour la plupart des œuvres-vitrail récentes et inédites, des oeuvres-fusion, accompagnées de produits dérivés originaux, sont à l’avant-scène de l’exposition sous la direction artistique de Luc LeClerc qui pimentera la majorité des œuvres de ses Réflexions Nature.

D’une durée de deux mois chacune, ces expositions se tiendront en avril et en mai chez EMA (Expérience Métiers d’Art) de Trois-Rivières; en juin et en juillet à la Galerie AXART, de Drummondville; en septembre et en novembre, au Musée Beaulne, de Coaticook.

L’artiste invite les amateurs d’art lors des différents vernissages : le 2 avril à 13 h chez EMA (Expérience Métiers d’Art) de Trois-Rivières ; le 2 juin à 17 h à la Galerie Axart de Drummondville ; et le 11 septembre à 13 h au Musée Beaulne de Coaticook.