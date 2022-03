Improvisation et fous rires « Au coin du feu »

Les élèves de l’école secondaire des Pionniers de Trois-Rivières ont reçu une surprise de taille aujourd’hui. La chanteuse Charlotte Cardin et la fondation evenko ont donné 47 instruments de musique pour un montant de plus de 25 000 $. Les nouveaux instruments, guitares acoustiques, clavier, ensemble de batterie et micros, sont primordiaux au déploiement du tout nouveau programme de musique populaire de l’école en plus d’être un élément motivant pour les élèves