L’artiste LilieCréa présentera son exposition « Un monde imaginaire » à la Petite Place des Arts de Saint-Mathieu-du-Parc, du 16 mars au 1er mai 2022 dans l’espace Café, précise la direction de l’organisation.

Nathalie Malouin, connue sous le nom d’artiste « LilieCréa », est originaire de la ville de Québec, mais elle habite en Mauricie. C’est une artiste émergente née dans une famille d’artistes. Son père est artiste peintre autodidacte et sa mère est passionnée par l’artisanat et le collage.

Comme professionnelle en éducation depuis près de vingt ans, elle a effectué un retour aux études il y a 10 ans, à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), pour s’inscrire au certificat en arts plastiques. Elle enchaîne des études du microprogramme de deuxième cycle en art-thérapie à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). Elle poursuit en ce moment des études à la maîtrise en art-thérapie.

Fascinée par la perspective infinie de s’exprimer à travers ses œuvres, l’artiste a développé une passion pour les techniques mixtes. Elle crée par intuition et se laisse guider par les textures et les matières, souligne la responsable de la Petite Place des Arts.

« L’harmonie entre la force picturale et l’instinct de son monde imaginaire permet de faire remonter à la surface, la révélation et la genèse de son univers onirique. Les formes et les textures sont intuitivement guidées par cet univers qui l’habite lors du processus de création. La surface de la toile laisse place à la rencontre de personnages ou de mises en scène qui sont tirés de son univers onirique », précise-t-on.