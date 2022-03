Monique Danis expose ses œuvres à l’hôtel de ville de Nicolet

L’exposition Affaire de famille de Monique Danis se tiendra jusqu’au 19 mai 2022 à la salle des comités de l’hôtel de ville de Nicolet.

Monique Danis, artiste professionnelle nicolétaine, est créatrice en arts visuels et cumule plus d’une vingtaine d’années d’expérience. Elle travaille, entre autres, l’huile sur toile, le fusain et réalise des créations numériques.

Cette exposition reflète le parcours professionnel de l’artiste. Monique Danis revient en force dans la création d’œuvres qui témoignent d’une prise de conscience du rôle social de l’artiste. Dans le cadre de cette exposition, elle place la famille au cœur de ses créations.

Le vernissage

Pour souligner le début de cette exposition, le public est chaleureusement invité à rencontrer l’artiste lors du vernissage qui aura lieu le mardi 15 mars de 17 h à 19 h. Les gens désirant assister au vernissage doivent s’inscrire par téléphone au 819 293-6901 poste 1711 ou par courriel à [email protected]