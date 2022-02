Des airs de Broadway à la cathédrale de l’Assomption

Les Petits Chanteurs de Trois-Rivières (PCTR) seront de retour sur scène avec des airs provenant des plus grands spectacles de Broadway interprétés avec cœur et passion. Ils recréeront l’ambiance enjôleuse du Theater District à New York dans la cathédrale de l’Assomption de Trois-Rivières le 26 mars à 19 h 30.

Parmi les œuvres musicales au programme lors de ce concert, on trouve les chants sortis tout droit de la pièce de théâtre « Les Misérables », de celle du « Fantôme de l’Opéra », de « Sister Act », du « Roi Lion » et de « la Mélodie du bonheur ».

Lorsqu’on évoque Broadway, on s’imagine tout de suite un tapis rouge, des lumières tamisées sur une grande scène, et surtout, on ressent cette magie, cet aspect mythique qui émane des théâtres par des prestations grandioses. C’est cet aspect mystérieux et si attirant des théâtres de Broadway que sauront recréer les Petits Chanteurs de Trois-Rivières pour l’instant d’une soirée, indiquent les responsables de l’organisation.

Les choristes des Petits Chanteurs seront dirigés par M. Bruno Blouin-Robert, directeur musical et artistique, avec Claude Beaudoin à l’accompagnement.

Les gens peuvent se procurer les billets en ligne sur le site Internet ou la page Facebook des Petits Chanteurs de Trois-Rivières (20 $ pour les adultes, 15 $ pour les étudiants, gratuit pour les enfants de 12 ans et moins).

Les Petits Chanteurs de Trois-Rivières sont un organisme à but non lucratif, partenaire avec le Collège Marie-de-l’Incarnation. L’organisation œuvre à faire briller les arts et la culture mauricienne par l’apprentissage du chant choral, aux jeunes de la maternelle jusqu’au secondaire, depuis bientôt 75 ans.

Chaque année les choristes faisant partie de la maitrise participent à 12 messes, trois concerts, un enregistrement de disques, un camp d’été, un camp d’hiver et habituellement à une tournée au Canada ou à l’étranger.