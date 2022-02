FestiVoix dévoile une partie de sa programmation

Voir la galerie de photos

Le FestiVoix de Trois-Rivières dévoile les premiers noms des artistes de sa programmation 2022, pour marquer le coup d’envoi d’une 29e présentation riche et diversifiée, affirment les organisateurs.

Parmi les artistes et les groupes qui se produiront sur scène, on annonce la venue de NOFX, Simple Plan, Les Cowboys Fringants, Lagwagon, Face to Face, FouKi, Koriass, Souldia, Gregory Charles, QW4RTZ, Klô Pelgag, Alicia Moffet et Lisa Leblanc. Ils prendront part à l’événement entre le 30 juin et le 10 juillet 2022. Près de 100 autres spectacles seront dévoilés au cours des prochaines semaines.

Week-end punk rock avec NOFX

Un premier week-end punk rock se tiendra sur la scène du Fleuve Loto-Québec avec trois groupes phares du punk rock de renommée mondiale, précise-t-on

Les rois incontestés du punk rock californien NOFX monteront sur la scène du Fleuve Loto-Québec le vendredi 1er juillet pour une toute première fois à Trois-Rivières

La soirée sera assurément marquante, affirme l’organisation. En plus de 35 ans de carrière, le groupe mythique a lancé 13 albums vendus à plus de 8 millions d’exemplaires et a enchaîné les tournées internationales devant des foules grandioses pour répondre à la demande de millions de fans.

Le samedi 2 juillet, place à un plateau double de Face to Face et Lagwagon qui monteront sur la scène du Fleuve Loto-Québec l’un après l’autre pour une soirée punk rock explosive. C’est le groupe américain originaire de la Californie, Face to Face, qui débutera les festivités.

Formé en 1991 par le chanteur Trever Keith, le groupe a joué dans les plus importants festivals punk rock de la planète ! La formation Lagwagon prendra le relais pour clore la soirée. Formé en 1988, Lagwagon poursuit sa carrière depuis 30 ans et s’impose comme un des groupes phares du mouvement punk.

Simple Plan de retour

Le groupe de pop-punk canadien Simple Plan effectuera un retour très attendu, 16 ans après leur passage historique au FestiVoix, sur la scène du Fleuve Loto-Québec le samedi 9 juillet.

En 20 ans de carrière, Simple Plan a vendu plus de 10 millions d’albums et cumule plus d’un milliard d’écoutes sur les différentes plateformes numériques

Une soirée hip-hop d’envergure

La soirée du mercredi 6 juillet sera sous le signe du hip-hop avec un spectacle mettant en vedette trois rappeurs des plus populaires et influents au Québec : FouKi, Koriass et Souldia.

Ce sera un des plus gros spectacles hip-hop jamais présentés au FestiVoix, précise-t-on. Dans la série Hip-Hop Services d’aéronefs AAR, les trois hommes fouleront les planches de la scène du Fleuve Loto — Québec l’un après l’autre pour offrir un spectacle jamais-vu en formule plateau triple qui plaira à tous les amateurs de rap québécois.

Des artistes québécois

Les festivités du 29eu FestiVoix seront lancées par le groupe Les Cowboys Fringants le jeudi 30 juin pour présenter leurs plus récentes compositions tirées de l’album Les antipodes et leurs plus grands succès des vingt dernières années.

Véritable encyclopédie musicale vivante, Gregory Charles sera de retour avec ses musiciens et musiciennes le dimanche 3 juillet sur la scène du Fleuve Loto-Québec pour présenter son nouveau spectacle Vintage Live. Des Beatles à Bruno Mars, des Rolling Stones à Coldplay, de Céline Dion à Dua Lipa, tous les succès y passeront dans ce nouveau spectacle.

Le vendredi 1er juillet, la scène du Monastère Hydro-Québec deviendra le terrain de jeu Klô Pelgag. Le dimanche 3 juillet, l’auteure-compositrice-interprète du Nouveau-Brunswick Lisa Leblanc prendra d’assaut la scène du Monastère Hydro-Québec pour offrir une soirée tout sauf ordinaire.

La soirée du mercredi 6 juillet sera digne d’une grande fête a cappella à la scène du Monastère Hydro-Québec avec le quatuor vocal trifluvien QW4RTZ ! Le jeudi 7 juillet, place à l’auteure-compositrice-interprète Alicia Moffet sur la scène du Fleuve Loto-Québec.

Les billets

Les passeports ainsi que tous les autres droits d’entrée du FestiVoix seront mis en vente dès le 25 février à midi en ligne seulement au www.festivoix.com. Les passeports donnant accès à près de 100 spectacles pendant les 9 jours de l’événement seront en prévente au coût de 59 $ (taxes et frais inclus) jusqu’au 22 mai 2022 inclusivement. À partir du 23 mai 2022, le passeport sera vendu au tarif régulier de 79 $ (taxes et frais inclus).

Les quantités sont limitées. Des billets avant-scène au coût de 79 $ (taxes et frais inclus) seront également disponibles pour les spectacles de NOFX, Face to Face et Lagwagon ainsi que Simple Plan. Il y a seulement 200 billets d’avant-scène disponibles par soir.