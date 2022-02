Un regard critique sur les conflits sociaux

Aujourd’hui, jusqu’au 26 mars la Galerie R3 de l’Université du Québec à Trois-Rivières présente le travail de l’artiste iranienne Shabnam Zeraati. Le vernissage aura lieu à 17h en présence de l’artiste.

Selon les informations fournies par la galerie, Shabnam Zeraati pose un regard à la fois sensible et critique sur les conflits sociaux. Elle s’attarde aux détails de situations quotidiennes et d’événements politiques ayant réchappés à la une de la presse afin d’examiner la violence qui marque nos sociétés.

Si ses expositions antérieures évoquaient des conditions de marginalité telles que la prostitution ou le handicap, son travail actuel élabore plutôt des récits intimes qui se refusent à toute forme spectaculaire.

Dans l’installation Analgésie congénitale, l’artiste iranienne traite de la désensibilisation du public occidental face aux images de la guerre et de la pauvreté. Plus particulièrement, le corpus d’œuvres présenté par l’artiste se concentre sur la situation politique et sociale ayant cours au Moyen-Orient depuis plus d’une dizaine d’années.

En tant que jeune immigrée, Shabnam Zeraati porte également une réflexion sur les politiques migratoires européennes et nord-américaines ainsi que sur leurs impacts sur le statut de réfugié. Ces préoccupations se manifestent hors de toutes dénonciations directes. Elles sont transfigurées par le langage de l’artiste, laissant place à un regard davantage symbolique.

Shabnam Zeraati développe ses images à la manière de figures archétypales qui forment le canevas d’une histoire toujours incomplète. L’artiste crée de vastes séries de dessins noirs et blancs réalisés au graphite et en gravure.

Elle croise également des techniques variées, telles que la sérigraphie ou le moulage. Ses œuvres papier déclinent des scènes et des portraits issus de la sphère de l’intime et du politique. Les milliers de bateaux qui jonchent le sol de la galerie font référence autant à un jeu d’enfant qu’aux navires de fortunes traversant quotidiennement la Méditerranée.

Les personnages dessinés — placés dans des situations d’une impossible rencontre, d’un face-à-face ou encore en attente — apparaissent hors de tout contexte spécifique. Ils deviennent ainsi des figures allégoriques et intrigantes.

En représentant des états émotifs comme la colère, l’affrontement et le courage de survivre face au chaos, Shabnam Zeraati nous met vis-à-vis notre léthargie. De cette façon, elle nous confronte à titre de spectateur des médias et nous convie à un éveil

La Galerie R3 est située dans le pavillon Benjamin-Sulte (D) de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Les heures d’ouverture sont du mardi au samedi, de 11 h à 17 h.