Caroline Laurin-Beaucage en résidence à La petite Place des arts

L’artiste Caroline Laurin-Beaucage, chorégraphe, sera en résidence du 28 février au 5 mars 2022 dans la salle Desjardins de La petite Place des Arts de Saint-Mathieu-du-Parc dans les activités du projet CONTACT(s).

Il s’agit d’un projet de résidences pour les artistes en danse contemporaine de la Mauricie créée par le commissaire en arts vivants, Jérémy Verain, et La petite Place des Arts.

C’est un espace de recherches, de créations et de rencontres artistiques tant pour les artistes que pour le public.

Pour cette première saison, sept chorégraphes ont été accueillis à La petite Place des arts depuis septembre 2021 jusqu’en mars 2022.

Le projet CONTACT(s) veut contribuer à faire de la MRC de Maskinongé un important pôle régional pour le développement des arts vivants.

À propos de l’artiste

Chorégraphe, interprète et enseignante depuis 20 ans, Caroline Laurin-Beaucage a travaillé auprès de Ginette Laurin (O Vertigo), Jacques Poulin-Denis, Paul-André Fortier et Jean-Pierre Perreault. Comptant une dizaine d’œuvres à son répertoire, son travail a été présenté à Montréal (Danse Danse, Agora de la danse, Tangente, Festival TransAmériques, OFFTA), ainsi qu’en France, en Hongrie, en Allemagne et en Corée.

En 2016, elle entame le projet Habiter sa mémoire, une performance in situ présentée dans une vingtaine de lieux autour du monde. De ce projet d’envergure, elle tire en 2019 l’œuvre scénique intérieure (Prix du CALQ de la meilleure œuvre chorégraphique), ainsi que l’exposition Marquer le temps, présentées par Danse Danse et la Place des Arts.

Formée à l’École du Toronto Dance Theatre, Caroline enseigne depuis 2005 à l’Université Concordia et est professeure invitée au département de danse de l’UQAM pour l’année universitaire 2020-2021. Cofondatrice et membre de Lorganisme, elle a assuré la codirection artistique et la direction générale de la structure jusqu’en 2019.

Elle a également fait partie du comité artistique ayant œuvré au développement du Centre de Création O Vertigo aux États-Unis, en Europe et en Asie. Il est artiste en résidence à l’Agora de la danse à Montréal depuis 2019.