Une quête sans stress avec Kirby dans les mondes oubliés

Quand je lis qu’il est « Impossible d’en faire plus », et que ces paroles viennent du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, soit celui qui devrait nous inspirer à nous transformer, ça m’inquiète… grandement. La publication du plus récent rapport du GIEC, pourtant, est un coup de semonce que le monde ne peut plus ignorer. Alors que le Québec avait pris l’engagement de réduire ses gaz à effet de serre de 37,5 % d’ici 2030, voilà qu’ils ont augmenté, en 2019, de 1,5 % (1). C’est de plus en plus clair : le chemin qui nous entraîne vers un monde de moins en moins habitable prend la forme d’une pente de plus en plus abrupte. Nous avons déjà un aperçu alarmant des conséquences : inondations, période de sécheresse et de canicule, accroissement de la gravité des tempêtes, augmentation des infestations d’insectes nuisibles, augmentation de l’érosion, etc.