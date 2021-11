Un premier concert des orchestres du CMTR pour la saison

Le Conservatoire de musique de Trois-Rivières (CMTR) vient d’annoncer le premier concert de ses orchestres pour la saison 2021-2022.

Les mélomanes de la Mauricie sont invités à venir écouter tout le talent des étudiantes et étudiants le 27 novembre, 19 h, à Shawinigan et le 28 novembre, 14 h, à Trois-Rivières.

« Les concerts devant public sont des moments importants dans le développement des jeunes musiciens, c'est pourquoi nous offrons deux représentations du concert d'orchestres. De plus, comme le CMTR dessert la Mauricie et le Centre-du-Québec, il m'apparaît naturel d'offrir une représentation à Trois-Rivières, mais aussi dans une autre ville de la région. Au fil des sessions, nous irons ainsi à la rencontre des différentes communautés desservies par le Conservatoire », mentionne Ève Martin, directrice du CMTR.

Programme

Sous la direction de Sébastien Lépine, les membres de l'Orchestre du Conservatoire présenteront la Symphonie no 88 en sol majeur de Joseph Haydn, A Fugal Concerto op. 40 no 2 de Gustav Holst, "These Words" 2008 de Arvo Pärt et Tangazo d'Astor Piazzolla.

La première partie sera assurée par l'Orchestre à cordes de Francine Dufour, professeure de violon au CMTR.

Les jeunes musiciens interpréteront la Fantaisie russe no 2 en ré mineur de Leo Portnoff, Le Fantôme de l'Opéra d'Andrew Lloyd Webber, Thème de Hedwidge (Harry Potter) de John Williams, Celtique Fiddle Tune (Folklore) et John Williams Trilogy de John Williams.

Les Orchestres en concert

Samedi 27 novembre | 19 h Église Notre-Dame-de-la-Présentation 825, avenue Ozias-Leduc, Shawinigan Entrée libre | Réservation requise

Dimanche 28 novembre | 14 h École secondaire des Pionniers 1725, boulevard du Carmel, Trois-Rivières Entrée libre | Réservation requise