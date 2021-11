Un appel de dossiers aux artistes nicolétains pour des expositions à l'hôtel de ville

Dans le cadre des festivités du 350e de Nicolet, les Services à la communauté invitent les artistes nicolétains et ceux ayant leur lieu de création dans la ville à déposer leur candidature, d'ici le mercredi 1er décembre à 17 h, afin de participer aux différentes expositions d'art visuel organisées par la Ville, en 2022, à l'hôtel de ville.

C'est sous le thème, 350 ans d'histoire, pleins feux sur ma Ville que les artistes sont invités à déposer leurs candidatures.

Par cette initiative, la Ville de Nicolet souhaite maintenir un rôle actif dans le développement culturel et désire établir une relation privilégiée entre les artistes et les citoyens et citoyennes.

En plus d'offrir une importante visibilité, ces vitrines permettent aussi la vente de certaines toiles pour les artistes qui y participent.