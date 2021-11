Les Petits Chanteurs de Trois-Rivières renoueront avec la scène pour un concert de Noël

Suivant la coutume, cette année encore, les Petits Chanteurs de Trois-Rivières offriront à la population un baume au cœur grâce à un concert de Noël qui aura lieu le 5 décembre à 14 h.

La thématique du spectacle de cette année portera sur la découverte de Noël autour du monde.

C’est dans l’enceinte de la cathédrale de l’Assomption de Trois-Rivières que le concert aura lieu.

Fêté par plus d’une centaine de pays sur Terre, Noël est une fête où les traditions varient d’un pays à l’autre. Toutefois, partout il s’agit d’un moment pour se réunir et quoi de plus rassembleur que les chants de Noël.

Dans cet esprit, pour le concert de Noël du 5 décembre, les Petits Chanteurs ont choisi d’interpréter un répertoire incluant des chants du temps des fêtes de plus de huit pays différents dont : l’Angleterre, l’Espagne et l’Allemagne.

Il est à noter que tous les spectateurs devront se soumettre aux règles sanitaires en vigueur au moment du concert.

Premier vrai concert

C’est avec fébrilité et excitation que les Petits Chanteurs attendent patiemment l’arrivée de ce moment, car il s’agira de leur tout premier vrai concert de saison.

À l’occasion, il sera possible non seulement d’apprécier le travail des choristes des Petits Chanteurs, mais aussi celui de Bruno Blouin-Robert, le directeur musical et artistique du mouvement ainsi que Claude Beaudoin à l’accompagnement.

Tous ceux qui désirent venir au concert doivent se procurer leurs billets en ligne en se rendant sur le site de la billetterie des Petits Chanteurs de Trois-Rivières ou à partir du https://pctr.qc.ca.

Le coût des billets de concert est de 20$ pour les adultes, 15$ pour les étudiants et les billets pour les enfants de moins de 12 ans sont offerts.

En prime, les Petits Chanteurs offrent une promotion toute spéciale de 25% à tous ceux qui réserveront leurs billets avant le 29 novembre avec le code PREVENTE2021.