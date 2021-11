Sandie Letendre de retour à la présidence de Culture Mauricie

Lors de la dernière réunion du conseil d’administration de Culture Mauricie qui a eu lieu le 29 octobre dernier, les administrateurs ont élu Sandie Letendre comme présidente.

Cette nomination fait suite à la démission de Julie Brosseau à titre de directrice générale du Salon du livre de Trois-Rivières et de présidente de Culture Mauricie.

D’autres modifications à l’exécutif ont également été apportées : les administrateurs ont élu Catherine Leduc, de retour à la commission Arts de la scène – individus, comme vice-présidente.

Eveline Charland demeure trésorière, toutefois elle est désignée par le conseil d’administration pour représenter les organismes en littérature en sa qualité de codirectrice générale et artistique du Salon du livre de Trois-Rivières.

Culture Mauricie tient à adresser ses plus sincères remerciements à sa présidente sortante Julie Brosseau qui, pendant plus de 15 ans, a été en poste comme administratrice, trésorière et présidente de l’organisme.