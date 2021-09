Une première résidence en danse contemporaine à La petite Place des Arts

La petite Place des Arts de Saint-Mathieu-du-Parc lancera son projet CONTACT(s) avec l’accueil du premier artiste en résidence, Jacques Poulin-Denis, chorégraphe, interprète et directeur artistique de la compagnie Grand Poney, du 20 au 25 septembre 2021 dans la salle Desjardins.

CONTACT(s) est un projet de résidences pour les artistes de la Mauricie et d'ailleurs créées par le commissaire en arts vivants Jérémy Verain et La petite Place des Arts.

CONTACT(s) se veut comme un espace de recherches, de créations et de rencontres tant pour les artistes que pour le public.

Pour cette première saison, sept chorégraphes et une douzaine d’artistes au total seront accueillis à La petite Place des Arts entre septembre 2021 et mars 2022.

Avec le projet CONTACT(s), La petite Place des Arts et le commissaire en arts vivants Jérémy Verain, veulent contribuer à faire de la Mauricie et de la MRC de Maskinongé d’importants pôles régionaux de développement des arts vivants.

Jacques Poulin-Denis est un artisan des arts de la scène. Chorégraphe, metteur en scène, interprète et compositeur, il entreprend des projets qui brouillent les frontières entre la danse, la musique et le théâtre. Par ses œuvres humanistes et loufoques, il cherche à déployer la puissante vulnérabilité des personnages auxquels il donne vie.

En 2009, Jacques Poulin-Denis fonde sa propre compagnie de création, Grand Poney.

Avec plus de douze créations à son actif, Jacques Poulin-Denis a vu son travail présenté dans une vingtaine de villes canadiennes ainsi qu’aux États-Unis, en Europe et en Asie. Il est artiste en résidence à l’Agora de la danse à Montréal depuis 2019.