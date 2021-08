Le Quai en fête présente Simplement Dassin

L’édition « 5 ans On fête en grand » du Quai en fête bat son plein depuis le mois de juin et le spectacle phare de sa programmation sera présenté du 2 au 5 septembre prochain sur le Quai de Sainte-Angèle.

« Simplement Dassin » rendra hommage aux grands succès du chanteur Joe Dassin.

Un hommage très spécial dont l’idée a d'abord germé avec le comité du 150e de Sainte-Angèle. Elle est venue d’un désir de deux pères de vivre une aventure musicale avec leurs filles.

Par la suite, deux autres familles se sont jointes à cette belle folie dont la configuration sur la scène donne neuf artistes issus de quatre familles déjà professionnelles ou semi-professionnelles, pour une production 100% Bécancouroise.

« Les gens seront surpris de réaliser le nombre de chansons de Joe Dassin qu’ils connaîtront par cœur, en plus des classiques comme Les Champs Élysées, Les petits pains au chocolat ou Salut les amoureux. C’est réellement un spectacle pour les petits et les grands », explique Clairette Biron, présidente du conseil d’administration du Quai en fête et metteure en scène de Simplement Dassin.

Les billets sont disponibles sur la billetterie en ligne de l’événement.