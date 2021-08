Deuxième édition du spectacle pyrotechnique de Shawinigan

Pour une deuxième année consécutive, la Ville de Shawinigan offre aux citoyens un spectacle de feux d’artifice musical. Le spectacle, qui sera présenté le samedi 4 septembre à 21 h, permet de souligner les efforts de chacun au cours des derniers mois en lien avec la pandémie.

Douze sites de lancement ont été identifiés à travers la ville ce qui permettra aux citoyens de profiter d’un spectacle haut en couleur près de chez eux. Encore une fois, ce spectacle pyrotechnique sera réalisé par une entreprise de Shawinigan, Feux Orion, qui profite de l’occasion pour commanditer l’événement en y ajoutant une contribution financière.

« Nous vivons tous des moments difficiles. La pandémie qu’on croyait derrière nous semble montrer des signes de reprise. Nous devons tous faire notre devoir de citoyen et prendre les mesures nécessaires pour freiner la contagion », indique le maire Michel Angers. « Le conseil désire, avec cet événement, saluer la résilience de notre population et remercier nos citoyens pour tous leurs efforts et le courage dont ils font preuve. »

« C’est un honneur pour toute mon équipe de contribuer et de réaliser ce spectacle pyrotechnique. Faire des feux d’artifice musical sur douze sites répartis aux quatre coins de la ville, ça exige une logistique incroyable », explique Patrick Chandonnet, président de Feux Orion. « Et c’est avec fierté que nous relevons ce défi pour le plaisir de nos concitoyens. »

Tous les feux d’artifice éclateront en hauteur, à un minimum de 150 pieds d’altitude. Et pour pleinement apprécier ce spectacle de huit minutes, haut en couleur, les citoyens peuvent syntoniser la station Country Pop au 92,9 FM qui va diffuser la trame sonore des feux.

Voici les emplacements où les feux d’artifice seront facilement visibles

Quartier entourant le parc multisport Réal-Dufresne;

Quartier près de l’école secondaire Val-Mauricie;

Promenade du Saint-Maurice, du pont Hamel jusqu’à Espace Shawinigan;

Quartiers Christ-Roi et Trois-L et stationnement de la Plaza de la Mauricie;

Quartier entourant le parc Bellevue;

Cœur villageois de Saint-Gérard-des-Laurentides;

Cœur villageois de Sainte-Flore;

Quartier entourant le parc Laflèche;

Parc Frank-Gauthier et rues avoisinantes;

Cœur villageois de Saint-Jean-des-Piles;

Quartier entourant le parc Gervais;

Cœur villageois de Lac-à-la-Tortue, rues longeant le lac et parc de la Plage-Idéale.

La Ville demande aux citoyens de respecter les mesures sanitaires en vigueur et la distanciation nécessaire. Il est d’ailleurs inutile de s’approcher de trop près des sites de lancement, puisqu’il s’agira de feux en hauteur.

Prendre note qu’en cas de pluie ou de vents violents, l’événement sera reporté au lendemain. Le cas échéant, une communication sera faite le vendredi 3 septembre par communiqué et sur la page Facebook de la Ville.